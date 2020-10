„Bylo to těžké rozhodování. Do poslední chvíle jsme čekali na vyjádření z ministerstva zdravotnictví, ale protože bohužel nepřicházelo, i když nám hodně pomáhal pan Šťovíček (prezident českého Automotoklubu – pozn. aut.), neměli jsme jinou šanci než závod zrušit,“ uvedl Jan Petrů, předseda organizačního výboru Rallye Klatovy.

V opačném případě b to podle něho znamenalo neúměrné finanční náklady nejen pro pořadatele, ale i pro soutěžní posádky.

„Už takhle jsme ve ztrátě, v řádech desítek možná i stovek tisíc. Ale pořád to není tak strašné, jako kdybychom závod rušili den nebo dva před startem. To by bylo úplně katastrofické,“ připojil šéf organizačního výboru.

Klatovská soutěž se měla jet původně v klasickém dubnovém termínu, ale to ji pořadatelé odložili kvůli první vlně pandemie na začátek listopadu. Teď však přišla další stopka.

„Nevybavuji si, že by se někdy v posledních letech letech Rallye Šumava vůbec nejela,“ marně včera lovil v paměti tiskový mluvčí závodu Karel Špaček.

Letošní Sonax mistrovství ČR v ralllye hodně poznamenala pandemie koronaviru. Již dříve byly zrušeny Rallye Český Krumlov, Rallye Hustopeče i Barum rallye Zlín.Valašská rallye, která obyčejně šampionát v březnu otevírá, se jela až v srpnu. Původní termím tak měla jen Rallye Bohemia a Rallye Invelt Pačejov, která byla letos poprvé součástí tzv. velkého mistrovství ČR.

Po třech odjetých závodech byl v čele plzeňský jezdec Václav Pech (Ford Focus WRC) o sedm bodů před suverénem posledních sezon Janem Kopeckým z továrního týmu Škoda Motorsport.

Ale o tom, jestli bude v Česku letos vyhlášen mistr, bude teprve rallyová komise jednat. Už tak je škoda, že fanoušci přišli o vyvrcholení sezony, jaké tady dlouho nebylo. Všichni teď doufají, že příští rok už bude v normálu.

Klatovská rallye má předběžně stanovený termín na první víkend v května. „Ale predikovat teď, co bude za rok je hodně složité,“ pokrčil rameny jan Petrů.