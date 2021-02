Přísná vládní omezení kvůli koronaviru se promítají i do činnosti soudů.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

U Krajského soudu v Plzni již byla zrušena některá líčení, v nichž měli jako obžalovaní figurovat obyvatelé okresů Cheb a Sokolov, a dá se očekávat, že pokud by byl zakázán pohyb mezi okresy, nekonala by se ani některá plánovaná líčení s obyvateli Klatovska, Domažlicka, Tachovska či Rokycanska, a to včetně těch nejzávažnějších kauz. Celkový zákaz ale vedení soudu nevydá, klíčové slovo mají jednotliví soudci.