Začátek školního roku je za dveřmi a školy se na něj letos kvůli koronavirové pandemii mimořádně připravují. Letošní 1. září bude tak pro mnohé rodiče a žáky netradiční. Na některých školách totiž kvůli opatřením bude moci doprovodit prvňáčka pouze jeden z rodičů, měnit se budou i režimy ve školních družinách.

Na Církevní základní škole a střední škole v Plzni letos kvůli koronaviru zruší tradiční slavnostní bohoslužbu. „Protože jsme základní a střední škola, bylo by nás na mši i s hosty přes pět stovek a v této situaci není rozumné tak velkou akci pořádat. Mrzí nás to, ale nedá se nic dělat,“ řekla Deníku ředitelka školy Kateřina Chejlavová s tím, že škola se bude řídit aktuální epidemiologickou situací. „Pokud nebude situace vážná, škola bude za zvýšených hygienických opatřeních fungovat jako obvykle. Prvňáčky do tříd budou moci doprovodit rodiče a zůstat tam s nimi krátký čas. Myslíme si, že je tento den pro děti důležitý a potřebují podporu. Navíc neměly ani klasický zápis, takže je nechceme ochudit,“ uvedla Chejlavová.

Na Masarykově základní škole v Klatovech zavedli kvůli koronavirové situaci hned několik opatření. Jedním z nich je, aby prvňáčky první školní den doprovázely do školy maximálně dvě osoby. „Žádáme rodiče žáků vyšších ročníků, aby do školních budov nevstupovali vůbec,“ informovala ředitelka školy Emílie Salvetrová.

Dalším opatřením je i to, že žáci 2. až 5. ročníku budou přicházet do školy bočním vchodem a žáci druhého stupně zadním vchodem. „U všech vstupů do školy je umístěn dávkovač s dezinfekcí,“ doplnila Salvetrová.

Základní škola Mánesova ve Stříbře požádala pro první školní den rodiče, aby prvňáčky doprovázel pokud možno jen jeden. „Vzhledem k situaci a opatřením, která panují, chceme, aby prvňáčci měli jen omezený doprovod do třídy, nejlépe jen jednoho rodiče. Ten si pak ve třídě nasadí roušku,“ uvedl ředitel školy Václav Peteřík.

Podstatnou změnou oproti předchozím letům je místo, kde budou děti shromážděny, než se škola otevře. Doposud čekaly před školou, letos počkají na dvoře. Tam si je třídní učitelky vyzvednou. „Výrazně jsme také změnili režim ve školní družině. Skupiny už nebudou tvořeny podle ročníků, ale podle délky pobytu dětí v družině,“ vysvětlil ředitel.

První školní den na domažlické základní škole Komenského 17 začne už v 7:50, kdy se všichni sejdou před školou, v případě deště v jídelně. „ Poté, co se jednotlivé skupinky postupně odeberou do svých tříd, škola slavnostně zahájí první společný rok,“ uvedlo vedení školy na sociální síti.

Školy vyčleňují i zvláštní místnost pro děti, které by mohly být nemocné. Tak je to i v ZŠ ve Všerubech na Domažlicku. “Izolační místnost máme k dispozici. Máme 31 dětí a družina pojede v normálním běžném režimu,“ uvedla ředitelka školy Renata Reifová. (bh, dl, jk, mln)