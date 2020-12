Lesy České republiky dodají stromky například do nemocnic.

Vysoký zájem zaznamenal pěstitel František Valdman z Hrádku u Sušice, který stromky prodává dalším odběratelům. „Co vím, tak už všichni začali prodávat a zájem byl poměrně enormní. Zřejmě je to tím, že lidé mají strach, že se zase všechno zavře,“ řekl Deníku Valdman. Konečná cena za kus se podle něj odvíjí jak podle velikosti, tak podle toho, kde se prodejní místo nachází. „U supermarketů bývají nájmy vyšší,“ poznamenal.

S krádežemi stromků se Valdman občas setkává. „Plantáže máme oplocené, přesto se semtam najde někdo, kdo udělá díru do oplocenky a stromek si uřízne. Hlavním problémem pak je, že dotyčný poškodí oplocení, na plantáž se dírou dostanou srnky, které dokážou zlikvidovat velké množství stromků,“ vysvětlil pěstitel.

KOREJSKÁ JEDLE JE HIT

Prodej zahájil o víkendu také René Calta z Příšova na severním Plzeňsku. „Chodí mnoho zákazníků stejně jako každý rok,“ zhodnotil Calta, který nabízí stříbrné smrky, borovice černé, kavkazské jedle a rovněž jedle korejské. „Korejská je hit letošních Vánoc, má příjemnou citronovou vůni,“ dodal Calta s tím, že největší zájem bývá o jedli kavkazskou.

Plzeňské městské lesy zahájí prodej 12. prosince. „Prodávat se bude do 16. prosince nebo do vyprodání zásob, a to od 10 do 17 hodin na sádkách pod rybníkem Košinářem. Nabídneme stříbrné a ztepilé smrky a borovice. Letos jich kvůli suchu moc není,“ sdělil vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství města Plzně Richard Havelka.

Krajské ředitelství Lesů ČR v Plzni stromky prodávat nebude. „Lidé se obracejí spíše na lesní správu nebo na revírníka či nakupují u tradičních prodejců. My budeme dodávat stromky do nemocnic v rámci akce Vánoční stromky dětem,“ řekl ředitel plzeňské pobočky Lesů ČR Ivan Klik.

CENY OD STOVKY

Od 1. prosince prodávají stromky z výřezů lesů také Domažlické městské lesy. Včera za půl dne prodali zhruba čtyřicítku stromků. „Lidé opravdu nakupují hodně, loni rozhodně tak velká poptávka nebyla. Zákazníci mají možná strach nakupovat v místech, kde je velká koncentrace lidí, jako například u supermarketů,“ míní Josef Forst z Domažlických městských lesů. Zájemci tam mohou pořídit stromek od 100 do 700 korun. „Každý rok se nejvíce prodávají kavkazské jedle,“ sdělil Forst a doplnil, že krádeže stromků jsou spíše výjimečné. „Cena je natolik nízká, že se snad ani nevyplatí krást,“ uzavřel Forst.

ČERSTVÉ Z ROKYCAN

Rokycanské městské lesy nabídnou stromky 9. prosince. „Chceme, aby byly co nejčerstvější, a budeme je průběžně doplňovat. V nabídce budou jedle kavkazské ze Šumavy, naše jedle obrovské či stříbrné a ztepilé smrky a borovice,“ informoval vedoucí provozu rokycanských lesů Stanislav Suda.

Od prodeje stromků letos poprvé upustí společnost Lesospol Zbiroh. „Je to hlavně kvůli pandemii covidu,“ odůvodnil jednatel Lesospolu Václav Vlček.

Také pracovníci tachovské správy Lesů ČR se s krádežemi vánočních stromků přímo z lesa setkávají ojediněle. Deníku to řekl lesní správce Ludvík Jüthner. „Nějaké ojedinělé případy uříznutých stromečků se objevují každý rok, ale není jich mnoho. Přesto pro jistotu posilujeme hlídky v lesích a stromky opatřujeme chemickým nátěrem, který pak nepříjemně zapáchá,“ uvedl. Ačkoliv sev Tachově letos v předvánočním období nebudou konat adventní trhy, firma bude stromky, stejně jako v předchozích letech, prodávat. „Bude to ve dvoře lesní správy 16. až 18. prosince,“ dodal Jüthner.

KONTROLUJÍ LESY

Stromky se nekradou ani v lesních porostech Kolowratových lesů. „Kontroly v lesích provádíme pravidelně, ale krádeže vánočních stromků jsou u nás velmi vzácné,“ potvrdil jednatel Kolowratových lesů Vladimír Šístek. Také tato společnost bude vánoční stromky prodávat, a to na Obecním úřadu v Rozvadově.