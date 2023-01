Před soud jde řidička, která smetla silničáře a jednoho zabila. Hrozí jí 6 let

Kolega ukládal do přívěsného vozíku značku. Najednou rána a ležel v krvi metr a půl ode mě. Tak popsal jeden ze silničářů nehodu, při níž do nich narazila na hlavním tahu z Plzně do Klatov řidička Škody Octavia, jež si nevšimla vozidla stojícího u krajnice.

Tragická nehoda, při níž u Plzně zemřel silničář. | Foto: HZS

Střet měl pro 36letého silničáře fatální následky, na místě zemřel. Šetření neštěstí trvalo bezmála rok a půl, teď už ale byla na osmatřicetiletou ženu, jež seděla za volantem, podána podle informací Deníku obžaloba a ona brzy stane před soudem. Neštěstí se stalo 19. července 2021 před 11. hodinou zhruba 500 metrů od odbočky na Dobřany. Řidička octavie tam na rovném úseku zezadu narazila do přívěsného vozíku za vozidlem silničářů, kam dva pracovníci právě nakládali dopravní značení. Náraz roztočil vozík i silničářskou dodávku. Při tom byl zasažen jeden ze silničářů, který při dopadu hlavou na asfalt utrpěl tak závažné zranění, že na místě zemřel. „I přes veškerou snahu našich záchranářů musel lékař konstatovat na místě úmrtí," uvedla tehdy krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Znalecký posudek později prokázal, že silničář byl opilý. U Horní Břízy měla nehodu sanitka, dodávka bourala u Staňkova, 15 zraněných Řidička vozidlo přehlédla i přesto, že mělo zapnuté výstražné zařízení oranžové barvy a silničáři, kteří se kolem něj pohybovali, měli na sobě výstražné vesty. Svědci popsali, že dodávka s vozíkem stály v odstavném pruhu, ale zasahovaly do pravého jízdního pruhu. „Jel jsem za ní v levém pruhu a přibržďoval jsem, protože jsem čekal, že udělá myšku doleva. Ona ale na překážku nereagovala a jela, jako by tam nic nebylo. Pak přišel náraz,“ popsal jeden z očitých svědků nehody. Řidička, která byla v regionu pracovně a mířila do jednoho ze zdravotnických zařízení, při výslechu uvedla, že se dívala do zpětného zrcátka, před ní nic nejelo. Když se pak podívala před sebe, uviděla vozík a na něm ceduli a šipku. Byla od něj asi pět metrů, střetu již nešlo zabránit. Nehoda s tragickým koncem ji velice zdrtila, musela na ni myslet každý den. „Je mi to moc líto,“ řekla opakovaně. Řidička se bude u soudu zpovídat z usmrcení z nedbalosti, hrozí jí až šestiletý nepodmíněný trest. Běžné jsou ale v podobných případech podmíněné tresty a zákaz řízení. Verdikt by mohl padnout již v únoru. Holka nebo kluk? Pedofil si nevybíral. Odsedí si tři roky

