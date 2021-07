„Mám velkou radost, protože po tolika letech usilovné práce, abychom se stali jedním z účastníků světového zápisu na UNESCO vidím, že nebyla ta práce opravdu marná, a že se nám to povedlo, je to skvělé. Zápis je pro nás obrovská devíza nejen v rámci marketingu, ale i vzhledem ke zvýšení návštěvnosti. Zároveň je to obrovský závazek k tomu, abychom se starali o naše kulturní památky. Chystáme oslavy, protože teď jsme to mohli prožít jen tady se starosty a našimi site managery, kteří se společně s námi o UNESCO starají, ale příští víkend bychom to rádi oslavili také se všemi návštěvníky a obyvateli v Karlových Varech, Mariánských Lázních i Františkových Lázních. V pátek 30. července zahajujeme oslavy tiskovou konferencí v Hotelu Thermal, kde budeme úplně všichni, poté se spustí program ve Varech od tří hodin a potom už další dny má každý starosta ve svém městě, ale vzájemně se budeme navštěvovat,“ říká primátorka Karlových Varů Andrea Pffefer Ferklová.

Starosta Mariánských Lázní Martin Kalina také neskrývá radost. „Prvním pocitem je samozřejmě radost z dobře odvedené práce. Nejen mojí, ale desítek, ne-li stovek lidí, kteří na nominaci pracovali. Byl to, atletickou terminologií neuvěřitelný maraton! Za poslední čtyři roky, kdy jsem byl přímým účastníkem procesu, stály všechny přípravy velké množství práce, peněz a konsensů napříč sedmi zeměmi a jedenácti městy z celé Evropy. Upřímně smekám před všemi mými předchůdci a přáteli, kteří pomohli nominaci dotáhnout do konce. Je prověřenou praxí, že po zápisu do UNESCO dochází k nárůstu zájmu v oblasti cestovního ruchu. Velkým úkolem pro nás všechny je nastavit marketing a medializaci tak, abychom dali jasně najevo, že tzv. “jednodenní turistikou“ nemůže návštěvník plně ocenit důvod, proč jsme naši nominaci obhájili. Podstatou lázeňství je dlouhodobé působení léčivých zdrojů na lidský organismus. To je náš společný cíl – podpořit cestovní ruch s důrazem na dlouhodobé pobyty," sděluje.

„Za mne je to velká úleva. U tohoto projektu působím sedm let a mnohdy to opravdu nebylo lehké. Jsme totiž nejmenší z celé skupiny a často se tlak těch větších projevoval. Ještě v roce 2016 se například jednalo o tom, zda Františkovy Lázně mají být součástí této nominace. Ustáli jsme tyto tlaky a během dalších let prokázali, že jsme plnohodnotným členem skupiny. Těší mne, že se vše úspěšně dotáhlo až do konce a evropské lázně mají zaslouženě světové ocenění. Od zápisu na seznam světového dědictví očekávám postupný rozvoj zapsaných statků, bude ale nějaký čas trvat, než všichni, kterých se to týká, tento potenciál využijí. Věřím ale, že se i osvětou povede v co nejkrásnějším čase probudit hrdost lidí na světovou výjimečnost míst, ve kterých žijí. V neposlední řadě také předpokládám, že zápisem bude podpořeno i lázeňství jako takové. Vždyť je to obor, který se naším zápisem na seznam UNESCO dostal," říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Triumf západočeských lázní. Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně mají potvrzený zápis na seznam UNESCO

Zápis na seznam UNESCO pro lázeňská města znamená potvrzení vysoké hodnoty a jedinečnosti jejich architektury a krajiny, významně to zvyšuje atraktivitu míst z pohledu cestovního ruchu a to nejen pro města samotná, ale pro celé území kraje i ČR. U zrodu nominačního procesu i nelehké tvorby nominační dokumentace stál od počátku hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, tehdy v roli primátora Karlových Varů. „S myšlenkou nominace našich lázeňských měst na seznam UNESCO přišel okolo roku 2006 karlovarský historik Lubomír Zeman. Fakticky jsme ale na tom začali pracovat až v roce 2010 poté, co jsem se stal primátorem Karlových Varů. Z původně patnácti měst nakonec veškeré přísné podmínky ze strany expertů UNESCO splnilo jedenáct. Od roku 2011 jsem vedl skupinu starostů až do roku 2018, kdy byla dokumentace finalizována a poté předána do Paříže. Pak následovala jednání v rámci interního procesu UNESCO a vyslání expertní komise ICOMOS do jednotlivých měst. O zápisu se mělo rozhodnout už loni, ale pandemie koronaviru rozhodování odsunula na letošek. Vstup lázeňských měst na seznam UNESCO považuji bez nadsázky za svůj největší úspěch, protože to změní vnímání lázní ze strany jejich budoucích návštěvníků a turistů. Značka UNESCO má velkou váhu. Zároveň z toho budou profitovat naši občané, protože to přinese rozvoj cestovního ruchu a s tím spojených služeb, nová pracovní místa a možnosti podnikání,“ popsal hejtman.

Nominaci lázní společně připravily Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Velká Británie a Česká republika. Tvoří ji jedenáct významných lázeňských měst, kromě Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní jde o Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen, Baden u Vídně, Bath, Montecatini Terme, Spa a Vichy. Každé z těchto jedenácti měst se rozvíjelo v letech 1700 – 1930 v blízkosti přírodních minerálních pramenů, jejichž využívání vedlo k rozvoji lázeňské infrastruktury, zaměřené na léčebné, terapeutické a také kulturně-společenské funkce ve městě. Lázeňské procedury musely být doprovázeny terapeutickou a rekreační infrastrukturou, pečlivě navrženou v malebné lázeňské krajině. „Ze zápisu na seznam UNESCO samozřejmě plynou závazky směřující k ochraně hodnot, ale neznamená to zakonzervování stávajícího stavu a území, jak se někdy říká. Na důsledné dodržování památkové ochrany lze v tomto případě snáze získat finance z národních i evropských zdrojů,“ upřesnil Petr Kulhánek.

Česká republika nyní předsedá nominaci všech lázeňských měst na seznam UNESCO a z pozice leadera jedenáctky lázní může úspěšně těžit. „Je třeba si uvědomit, že jde o jednu z nejsložitějších nominací na seznam UNESCO, neboť zahrnuje 11 evropských měst. O to větší význam má, že je naše republika v pozici leadera nominace a tento post bychom si měli udržet i do budoucna. Z toho jednak plyne, že můžeme využít know-how ostatních lázeňských měst a odborníků z oblasti

lázeňství a cestovního ruchu, máme skvělou příležitost sledovat trendy z partnerských evropských zemí, jež chtějí a umějí potenciál brandu UNESCO využít. Certifikáty o zápisu na seznam UNESCO se navíc v říjnu letošního roku budou předávat právě u nás v ČR za přítomnosti představitelů evropských měst, expertů a jsou to oni, kdo může veřejnost seznámit s tím, co všechno z této jedinečné události zápisu na seznam UNESCO vyplývá,“ dodal náměstek hejtmana Vojtěch Franta.