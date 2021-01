Požár rodinného domu připravil v neděli ráno o střechu nad hlavou sedmdesátnici z Dobříva i jejího postiženého syna.

Pomocnou ruku okamžitě podali dvojici příbuzní, spoluobčané i ti přespolní. „Obrovské poděkování pro zasahující jednotky je minimem toho, co stále ještě po čtyřech dnech cítím,“ sdělila žena, která i s potomkem nyní našla útočiště v areálu bývalých strašických kasáren. „Žijeme tu ve dvou místnostech a musíme tak odmítat množství darů, jimiž nás lidí zahrnují. Není to zkrátka kam dát,“ dodala seniorka. Především na sociálních sítích se hned po události objevily desítky příspěvků s nabídkou lůžkovin, nábytku, elektrospotřebičů nebo oblečení. „Rodina je už z nejhoršího venku a spouštíme veřejnou sbírku. Už jsem slyšel i kritiku, jak jsme pomalí, jenže hned to nejde, je nutný souhlas zastupitelstva a další kroky,“ konstatoval ve čtvrtek dobřívský starosta Jiří Ondřejíček. Finanční prostředky by byly určené nejen zmíněné rodině, ale také uživatelům druhé poloviny objektu. Předěl totiž tvořila pouze tenká zeď a stav musí posoudit statik. Jisté je, že loni rekonstruovanou střechu se společným krovem a půdou čeká další náročná oprava.

K ohni vyjelo čtyřiadvacátý lednový den pět hasičských jednotek. Cestu jim komplikovaly namrzlé silnice, ale díky bleskovému a profesionálnímu zásahu představuje hmotná škoda ´jen´ dva miliony korun. „Naši hasiči odvedli obrovský kus práce. Po provizorním zaplachtění zbytku domu prostor dnem i nocí hlídali a uklízeli ,“ dodal Ondřejíček.

Dobřívští hasiči patří k pilířům společenské činnosti v obci. Kromě tohoto zásahu jsou pravidelně povolávání k událostem především na jihu Rokycanska. Registrování v SDH je jich bezmála čtyřicet a starají se systemticky o své nástupce.

Na podzim loňského roku se část sboru vyznamenala při záchraně života jednoho z členů. Přispělo k tomu takřka profesionální použití defibrilátoru.

„Vedení obce si uvědomuje důležitost tohoto spolku. Pomáháme jim zejména po materiální stránce a mám za to, že strojové vybavení patří ke špičce v rámci okresu,“ uvedl starosta Jiří Ondřejíček.