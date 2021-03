Zná to každý pejskař. Jde na procházku, cestou si chce něco koupit v obchodě nebo vyřídit na úřadě, ale kam s čtyřnohým společníkem? Dovnitř ho vzít nemůže a nechat ho jen tak přivázaného venku je riskantní. V Plzni na Doubravce je nově jiná možnost – uzamykatelná psí bouda, tzv. Dog dock.

Vymysleli a vyrobili ji manželé Koželuhovi z Plzně. Nápad vznikl v hlavě Kateřiny, její manžel Čestmír ho pak jako truhlář zrealizoval. „Když chodím se synem a naší fenkou na procházky a chci jít i nakoupit, znamená to navíc cestu domů. Tam nechám psa a jdeme na nákup. Napadlo mě, že kdyby před obchodem bylo místo, kam můžu naši Doris bezpečně odložit, zvládli bychom všechno vyřídit najednou,“ popisuje Plzeňanka, jak na box Dog dock přišla. Její manžel potom vyrobil prototyp a po dohodě s vedením čtvrtého plzeňského obvodu ho Koželuhovi umístili před supermarket Tesco u doubraveckého úřadu.

A jak to tedy funguje? Box se otevře, majitel psa odloží dovnitř, vhodí do mechanismu pětikorunu, pak boudu uzamkne a klíček si nechá u sebe. „Když se vrátí, odemkne a jeho mince mu vypadne zpět. Vezme pejska, zavře box a je hotovo,“ popisuje systém Čestmír Koželuha. Dodává, že nyní jde už o druhou verzi Dog docku, první měla po stranách větší otvory a hrozilo, že by tudy například dítě mohlo prostrčit prstíky apod.

Koželuhovi boudu konzultovali i s veterinářkou a nyní se snaží vychytat různé případné neduhy. Přivítají proto jakékoli postřehy od pejskařů. „Od začátku bylo jasné, že podlaha musí být gumová – není tak chladná, a navíc je snadná na údržbu,“ říká Kateřina s tím, že nyní chodí box pravidelně kontrolovat a také dezinfikovat. Bouda má záměrně kulatý tvar, aby se z něj nestala další lavička nebo odkládací plocha na odpadky. Čestmír Koželuha při výrobě myslel i na pojistku pro případ, že by se například zasekl klíček.

Boudu před Teskem už využila například Plzeňanka Irena. „Věděla jsem, že tu box je, takže jsem nákup spojila i s venčením. Takhle aspoň nemám strach, že mi psy uvázané před obchodem někdo ukradne. Naši jezevčíci už si podobné boxy vyzkoušeli u Stezky v korunách stromů na Lipně nebo u Stezky v oblacích v Dolní Moravě,“ říká Plzeňanka. Dodala, že by se jí ještě líbilo, kdyby přední stěna nebyla úplně plná. „Pak by pejsek viděl, kam páníček odchází, může ho vyhlížet a mít přehled,“ vysvětluje.

Dog dock je nyní na Doubravce jen zkušebně, je ale možné, že ho tu lidé najdou i v budoucnu – a možná i na dalších místech. „Pokud by o něj lidé měli zájem, dovedu si představit, že by tu zůstal,“ potvrdil starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup. Reakce lidí jsou podle něj zatím různé. „Stává se, že vídáme psy uvázané vedle boxu. A někdy se lidé diví, jak tam někdo může psa zavřít,“ dodal Soukup. Autoři boudy věří, že se jim podaří lidi přesvědčit, že psi uvnitř mohou být spokojení.

Do budoucna by Koželuhovi chtěli Dog dock nabídnout k širšímu využití. „Výrobní náklady jsou cca deset tisíc korun a umím si představit, že by další byly například před úřady, poštou, školami nebo před různými supermarkety,“ říká Čestmír Koželuha.