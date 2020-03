Maximálně s pokutou vyvázne mladík (21) z Horažďovicka, který polonahý naháněl po Horažďovicích dvě romské děti a křičel na ně, že s nimi bude mít sex.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Incident se odehrál 23. ledna odpoledne ve Strakonické ulici a na Mírovém náměstí. Silně opilý mladý muž, pohybující se bez bot a „oblečený“ jen do ponožek a mikiny, měl sexuálně obtěžovat dva chlapce ve věku 10 a 12 let. Běžel za nimi, křičel, že je chytí a znásilní. Vzhledem k jeho stavu je ale dohnat nedokázal – podle informací Deníku upadl do křoví. Pak si ho již převzali přivolaní policisté.