„Silničním laserovým rychloměrem mu naměřili rychlost 151 kilometrů za hodinu,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že muži hrozí pokuta až 10 tisíc korun a zákaz činnosti do výše jednoho roku. Podobný případ je na Klatovsku spíše výjimkou, nicméně na Šumavě se najde stále více řidičů, kteří jezdí příliš rychle. Policie se proto na ně nyní zaměří.

CHTĚJÍ CHRÁNIT TURISTY I ZVĚŘ

„Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského a Jihočeského kraje budou dohlížet na bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích na Šumavě, zejména v okolí Modravy. V poslední době jsme zaznamenali případy, kdy si motoristé pletou silnici se závodní dráhou. Policisté budou v rámci výkonu služby dohlížet na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, a to i s ohledem na to, že se v zimní sezóně pohybuje na Šumavě mnoho turistů a my chceme zajistit jejich bezpečí. Nejen přes den, ale i v nočních hodinách,“ uvedla ve středu policejní mluvčí Martina Korandová s tím, že policisté budou zejména kontrolovat dodržování stanovených rychlostí a zda řidiči před jízdou nepožili alkoholické či omamné a psychotropní látky. Budou se také snažit zabránit tomu, aby motoristé využívali sněhové pokrývky k tomu, aby si mohli vyzkoušet adrenalinovou jízdu na silnicích.

NOČNÍ NEBEZPEČÍ

„Nezodpovědnost řidičů, kteří si pletou zdejší silnice se závodní dráhou, podtrhuje fakt, že ke svým zálibám využívají centrální území šumavského národního parku, kde se přirozeně předpokládá, že budou mít lidé i příroda ve večerních a nočních hodinách klid. Rychlou a nezvladatelnou jízdnou tak hrozí nejenom střety s lidmi, kteří čím dál více využívají večerní a noční čas k turistice, ale také se zvířecími obyvateli šumavské přírody, včetně těch nejpřísněji chráněných,“ dodal starosta obce Modrava Antonín Schubert.

Turistům a cyklistům policie připomíná, aby i oni dodržovali stanovená pravidla a aby nezapomínali na reflexní prvky a osvětlení. Je velmi důležité, aby i oni byli vidět. Může je to zachránit.