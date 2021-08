Ten je jedním ze sedmi týmů složených z pracovníků krajských nemocnic, které se snaží očkovat lidi bez registrace zejména v menších obcích. Podle mluvčího krajských nemocnic Jiřího Kokošky je nejnižší podíl naočkovaných obyvatel v kraji především v obcích do 200 obyvatel, které jsou vzdálenější od velkých stacionárních očkovacích míst.

První pacienty naočkoval domažlický mobilní tým ve středu dopoledne v Kladrubech. „Zájem tam byl velký, takový jsme ani nečekali. Za hodinu se nechalo naočkovat 28 lidí,“ řekli Deníku členové týmu.

Další zastávkou byla Chodová Planá, kde se očkovalo v tamním kulturním domě. Také sem chodili zájemci o očkování od prvních minut po otevření. „Raději se nechám naočkovat, zatím jsem zdravý, ale beru to jako takovou jistotu. A je to takhle jednodušší, než se muset někde registrovat,“ uvedl pan Zdeněk, který přijel z nedalekých Trstěnic.

Lidé, kteří využijí očkování mobilním týmem z Domažlic, si mohou vybrat mezi jednorázovou vakcínou Janssen a nebo vakcínou Pfizer. Zájem o obě vakcíny přibližně stejný.

Ve středu se očkovalo ještě na radnici ve Stráži, ve čtvrtek pak v Hostouni na Domažlicku a v Hošťce a Rozvadově na Tachovsku.

Jak uvedla mluvčí Plzeňského kraje, alespoň první dávku očkování mělo k pondělku v kraji 314 977 lidí, ukončené očkování mělo v pondělí 287 480 osob.

Bez registrace bylo první dávkou očkováno od druhé poloviny července více než 5300 osob.

Mobilní týmy zajíždí do obcí na základě dohody s vedením těchto obcí, které o termínu a místě očkování informují občany zpravidla městským rozhlasem. Předchozí registrace není nutná.

Na Tachovsku se nadále očkuje také v Nemocnici Svatá Anna, kde je také možné očkování bez registrace, a to vždy každý pátek, prozatím to platí až do konce srpna.

Očkovací centrum v Tachově bude po naočkování druhou dávkou pro malý zájem veřejnosti uzavřeno.