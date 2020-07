Nelehký úkol, udělat portréty klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Bystřici nad Úhlavou na Klatovsku, si vzal na svá bedra Petr Bouda z Litvínova.

Fotograf Petr Bouda s ředitelkou DOZP v Bystřici Kateřinou Šimkovou a jeho snímky. | Foto: Deník / Milan Kilián

„Bylo to velice náročné, není to běžná portrétní fotografie. Do snímků jsem chtěl dostat emoce, chtěl jsem ukázat, že emoce prožívají i přes handicapy, které mají. Během fotografování jsem si k nim našel cestu, protože bez toho by to nešlo. Když se do toho nepoložíte, nemůžete to tam dostat,“ řekl Deníku Bouda, který muže a ženy z Bystřice fotografoval vloni v období od června do září, samozřejmě nikoli v kuse, ale během několika celodenních návštěv.