Tomáš Havel, 39 let, Plzeň

Letos je to už můj třetí Suchej únor. Jsem ve stejnojmenné facebookové skupině, kde je celé spektrum uživatelů od abstinentů po alkoholiky, kteří selhali už prvního února. Když jsem do toho šel první rok, byl jsem zvědavý hlavně na to, co se dozvím sám o sobě. Musím se přiznat, že jsem to nedal, měl jsem dvě piva. Loni už jsem věděl, do čeho jdu a co mě čeká, spoustu věcí jsem si v hlavě srovnal už dopředu. Pití jsem celoročně ubral asi o 95 procent a lví podíl na tom má právě Suchej únor. Komunita na facebooku určitě pomáhá, najdou se tam lidé s totožnými starostmi a navzájem se podporují. Když to shrnu, musel jsem si chtě nechtě přiznat, že občas se prostě napiju rád anebo si na pití aspoň vzpomenu.

Tomáš HavelZdroj: archiv Deníku