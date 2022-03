V sušické nemocnici hrozilo, že kvůli odchodu lékaře nebude nikdo, kdo by od dubna sloužil na chirurgické ambulanci. To se ale nestane. „Od 1. dubna nastupuje lékař na dohodu a od 1. května zde bude již na plný úvazek, protože má ještě závazky ve stávajícím zařízení. Péče by tak měla být zajištěna stejně jako nyní, čili ambulance v režimu 24/7,“ uvedl jednatel nemocnice Luděk Cibulka s tím, že ještě mají v současné době tip na jednu lékařku z Ukrajiny, taktéž z oboru chirurgie. „Zde ještě čekáme, jaké budou platit podmínky pro zaměstnávání ve zdravotnictví těchto lidí. Dříve býval proces složitější, nyní je snaha to maximálně urychlit, aby mohli vykonávat práci, pro kterou se vzdělávali a kterou vykonávali na Ukrajině,“ vysvětlil Cibulka.

Změny chystá jednatel na oddělení následné péče, kde fungovala dvě oddělení s dvěma primariáty. Od 1. dubna bude ale nadále fungovat jen jedno oddělení následné péče s jedním primariátem a druhý primář, který má dlouhodobé zkušenosti s činností zdravotních pojišťoven, přejde na pozici náměstka pro smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. „Budeme se snažit narovnat historické „křivdy“ vůči sušické nemocnici, protože péče v nemocnici si v určité chvíli sáhla na dno a od té doby se odráží směrem nahoru, co se týče poskytování zdravotní péče. Během covidu měla nemocnice abnormální nárůst výkonosti v oblasti vykazování zdravotní péče. Úhradové mechanismy ale plně nereflektují to, že tady byly výkony udělány, a hrozí reálně, že nemocnice bude mít dost velké regulace ze strany zdravotních pojišťoven a péče, která zde byla poskytnuta, nebude v plné výši proplacena. Což se negativně projeví do hospodaření nemocnice a bude muset být ze strany města podniknuty některé kroky, aby se nemocnice zastabilizovala,“ sdělil jednatel.

Zfetovaného motorkáře honila policie v Sušici, ukázalo se, že předtím kradl

Co se týče plánované jednodenní chirurgie, tak v současné době není na pořadu dne. Chybí především potřebný tým lidí a projednáváno bude také i to, zda se nemocnici vyplatí. „Před dvěma týdny jsme měli jednání na všeobecné zdravotní pojišťovně, kde je provozování jednodenní chirurgie v sušické nemocnici posvěceno. Problém je ale v současné době personál, který je na to potřeba,“ poznamenal Cibulka.

V současné době byl již upraven i covidový režim na interně, kde byl snížen počet covidových lůžek na šest.

Jednatel, který v nemocnici působí krátce, si považuje pracovitost personálu. „Jsem moc rád, že personál je zde z minimálně 95 procent stmelený, a to i díky negativním ohlasům zvenku. Štve je to a na druhou stranu více a více posiluje a spojuje. Je to super a jsem za to opravdu rád, protože se s nimi dobře pracuje,“ dodal na závěr jednatel Cibulka.