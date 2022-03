Incident se odehrál v Plzni v létě 2020, kdy Spurný popíjel s družkou a dalšími lidmi. U soudu přiznal, že měl asi šest piv a panáky. Před jedním z domů se na schodech podle obžaloby dostal do sporu s Gerhardem H., starším o čtvrt století, a to kvůli ztraceným klíčům z ubytovny. Pak ho napadl. „Poškozeného jednou udeřil rukou sevřenou v pěst do obličeje, ten po ráně zavrávoral, sešel ze schodů, sedl si na ně. Následně natažením paže k poškozenému naznačil podání ruky. Když poškozený vstal a chtěl podání ruky opětovat, obžalovaný ho udeřil třikrát pěstí do oblasti spánku. V důsledku úderů poškozený upadl na chodník a zůstal bezvládně ležet,“ popsal státní zástupce. Dodal, že muž utrpěl zhmoždění mozku a další vážná zranění. Po třech týdnech u něj byla diagnostikována poúrazová demence a byl hospitalizován v psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Tam v květnu 2021 zemřel na pneumonii.

Obžalovaný chtěl se státním zástupcem uzavřít dohodu o vině a trestu. Žádal podmínku výměnou za to, že bude vypovídat o tom, kdo zavraždil Františka M, čehož měl být svědkem. Státní zástupce, který si ověřil, že „zavražděný“ se nestal obětí násilného činu, nýbrž zemřel kvůli prasklému vředu, ale trval na nepodmíněném trestu. A tak se dohoda neuzavřela. U soudu Spurný, jehož přivezla eskorta z plzeňské věznice, kde si odpykává trest za jiný skutek, vinu popřel. „Mlátil ho jeden Slovák. Já do něj jen strčil, když jsem bránil svoji družku. On udělal krok ke mně a pak upadl. Byl hodně opilý, padal často,“ tvrdil Spurný.

Odběr krve prokázal, že v době pádu měl poškozený v těle značné množství alkoholu – 3,3 promile. Podle znalce právě jeho alkoholismus přispěl kromě závažných zranění hlavy po pádu k rozvoji poúrazové demence. To, zda měl obžalovaný na smrti Gerharda H. podíl, podle znalce jednoznačně nelze říci.

Líčení bylo odročeno na květen, kdy budou vyslechnuti další svědci. Spurnému hrozí až osm let vězení.