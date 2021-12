„Jsme tady zhruba 17 let. Začalo to tak, že manžel si vzal s kolegou Jiřím Kuhnem do pronájmu tuhle restauraci. Skočili do toho rovnýma nohama. Bylo tady úplně plno, jezdili sem Holanďané, bazén byl hojně využívaný, nebylo okolo ani kam položit ručník. Manžel chodil půl roku na noční a vařil jen v noci, přes den vydávali. Tohle já jsem tady nezažila, ale tak na to manžel vzpomínal. Pak se postupně nabalovaly větší akce jako srazy škodovek, další srazy aut, dělaly se tady školení, svatby, narozeniny, oslavy a podobně,“ uvedla Marošová.

Konec je pro ně o to smutnější, že před zhruba pěti lety restauraci zrekonstruovali a dali jí modernější ráz. Předtím šlo spíše o klasickou devadesátkovou hospodu, nábytek už se pomalu rozpadal. „Tak jsme se do toho vložili a dali jsme ji do selského stylu, což je hodně žádané a moderní. Snažili jsme se tomu dát takový vesnický ráz, aby to bylo na oko hezké. I díky tomu se pak zde zvedl zájem například o svatby a oslavy, protože se jim interiér líbil,“ poznamenala Marošová.

Čtenáři se pochlubili svými vánočními stromečky, podívejte se

I přesto všechno se nyní rozhodli skončit, k čemuž je vedla především personální otázka. „Před rokem bohužel kolega, se kterým si manžel vzal restauraci, náhle zemřel. Bylo to v létě, takže jedno léto, kdy je hlavní sezona, jsme táhli s brigádníky a zaměstnanci sami. Pak jsme si mysleli, že doba covidová lehce pomine, ale nestalo se tak. Přes lockdown přišlo do okénka zhruba deset lidí, ale přesto nás držely rozvozy obědů, které už děláme těch 17 let. Vozíme je po okolí důchodcům či firmám. Letos v květnu nám dal kuchař výpověď, a to už jsme neměli šanci sehnat nového. Nejde to. Inzerovali jsme, ale nepodařilo se. Rozhodli jsme se tak tady skončit,“ vysvětlila důvod ukončení jejich působení v Běšinech Marošová.

Ale i přesto jejich zákazníci o obědy nepřijdou. Našli jinou variantu, jak pokračovat dál, i když už ne v restauračním zařízení. „Přesuneme se o deset kilometrů dál, do Kolince. Odsud budeme od pondělí do pátku rozvážet. Na tohle kupodivu kuchaře seženete, ale pátky a víkendy dělat nechtějí,“ posteskla si a dodala, že se jim po Běšinech bude stýskat. „Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí, hodně dlouho jsme to rozebírali. Po těch letech jsme tady měli vazby, kamarády, je to tak hodně těžké opustit.“