„Dosud filmaři mohli žádat formou celoročně otevřené výzvy, a to až do vyčerpání vyčleněných prostředků. S ohledem na to, že jsme do této chvíle disponovali v průměru 1,5 milionu na rok, tak se bohužel v posledních dvou letech stávalo, že vyčleněné finance byly vyčerpány hned z kraje roku a nám se pak shromažďovaly další a další žádosti, kterým jsme již nemohli bohužel vyhovět,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Marek Ženíšek.

Podávat žádosti bude možné v on-line aplikaci, a to od 23. února do 15. dubna 2022. „Žádat lze na projekty, které budou v kraji realizovány od 1. ledna 2022 až do 30. září roku 2023. Podpora je cílena konkrétně na vznik celovečerních nebo krátkometrážních hraných nebo animovaných filmů či seriálů, dokumentů a studentských a amatérských děl,“ doplnil Ženíšek.

Zástupci Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje Radka Šámalová a David Brabec vítají nejen vyšší podporu filmových projektů, ale i zřízení grantového programu. „Bude mít stanovena jasná pravidla a oproti formám z předešlých let bude maximálně transparentní,“ věří Šámalová.

Finanční podporu od kraje získaly v minulosti např. snímky Nikdo mě nemá rád či Prvok, Šampón, Tečka a Karel, jež se točily na mnoha místech v Plzni. „Filmaři museli hradit pronájem zabraných míst, hradit zábory a s tím spojené poplatky např. za ušlý zisk z parkovacích stání, využívali služeb místních hasičů, záchranné služby nebo zapojili dokonce i lokální trhovce. Toto vše reflektuje, že částka vložená filmovým produkcím se do města několikanásobně vrací právě v podobně investic do místní infrastruktury,“ uvedl Brabec.

„V rámci letošního roku jednáme např. s producenty MasterFilm, kteří se chystají v kraji natáčet snímek Citlivý člověk a spolu s tím žádat o finanční podporu. Česko-slovenský snímek vzniká na motivy stejnojmenné knihy spisovatele Jáchyma Topola a představuje příběh kočovné rodiny,“ uzavřela Šámalová.