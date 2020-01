V tomto týdnu opustí podnik s více jak 160 letou historií celkem 475 pracovníků. Úřad práce zřídil pro tyto účely přímo ve fabrice mobilní kancelář.

Zástupci plzeňského úřadu práce zde v pondělí 20. ledna a ve středu 22. ledna pomáhají zaměstnancům plzeňských hutí a kováren s tím, jak nejvýhodněji ukončit pracovní poměr ve firmě. Úřad pracovníky rovněž přijme do evidence uchazečů o zaměstnání a přijme žádosti o vyplacení odstupného.

Kolem pondělní deváté hodiny ranní využila služeb úřadu práce asi stovka pracovníků. Fronty na výpověď se tvořily už od sedmi hodin. „Čekám tu několik desítek minut. Podepíšu ukončení pracovního poměru, pak dostanu lístek do výdejny, kde musím vrátit pracovní pomůcky, a potom půjdu na mzdové oddělení pro potvrzení,“ vysvětluje jeden ze zaměstnanců.

ODSTUPNÉ BY MĚLI DOSTAT DO 20 DNŮ

Jak už dříve uvedl insolvenční správce Jaroslav Brož, pracovníkům je v první řadě nabídnuto ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud by s tím nesouhlasili, obdrží výpověď. Ukončení pracovního poměru dohodou je pro zaměstnance podle Brože výhodnější, jelikož by měli výrazně dříve, a sice do 20 dnů od ukončení pracovního poměru, obdržet od úřadu práce 65 % tříměsíčního odstupného.

„Pracoval jsem v Pilsen Steelu dlouhých 37 let jako svářeč a opravář. Z firmy odcházím na dohodu,“ popisuje zaměstnanec Pavel, kterého doplňuje kamarád Jindřich: „Také jsem podepsal dohodu. Bylo nám řečeno, že pak získáme brzy peněžní podporu,“ říká.

MZDY FIRMA VYPLATILA NAPOSLEDY ZA SRPEN

Uplatnit nárok na podporu v nezaměstnanosti a odstupné mohli lidé v pondělí do 13 hodin. Zástupci úřadu práce byli však pro pracovníky ochotni zůstat i déle. Podle ředitele plzeňského úřadu práce Zdeňka Novotného by ve středu 22. ledna měli přijít hlavně lidé, kteří už někde pracují, a tudíž odpoledne.

Zaměstnanci firmy dostali dlužné mzdy naposledy za srpen loňského roku a ještě jen část (60 % ze 75 % dlužné částky). V podniku, který kupuje německá skupina Maxe Aichera, má zůstat jen 50 lidí. Kupní smlouva by měla být podepsána v nejbližších dnech.