Plzeň zdraží od ledna příštího roku předplatné v městské hromadné dopravě. Cena měsíčního předplatného se zvýší o 14 korun, pololetního o 66 korun a ročního o 114 korun. Radní dále rozhodli o zrušení povinnosti seniorů od 70 let prokazovat se Plzeňskou kartou.

Podle vedení města nepřistupuje Plzeň k žádnému výraznému zdražení cen předplacených jízdenek, nýbrž pouze valorizuje předplatné o výši inflace, tedy o 2,8 procenta. Rada města Plzně rozhodla už v roce 2015, že bude docházet k plynulé valorizaci, tedy úpravám cen dle míry inflace každý rok a v řádech korun.

Zdroj: Deník

„Míra inflace za rok 2019 činí 2,8 procenta, právě o toto tedy navýšíme předplatné. Maximální zdražení je tak 114 korun u jízdenky s platností 365 dní. Místo současných 4006 zaplatí cestující 4120 korun,“ uvedl náměstek pro dopravu Michal Vozobule. Valorizací vyberou Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) o zhruba 4,7 milionu korun více.

SENIORŮM BUDE STAČIT OBČANKA

Od nového roku nebudou dále senioři nad 70 let potřebovat Plzeňskou kartu. Cestovat tak budou moci opět jen na občanský průkaz. „Je to dobrá zpráva pro seniory nad 70 let. Samozřejmě ale pokud s sebou nechtějí vozit občanský průkaz, lze se i nadále prokazovat také Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na bezplatnou přepravu,“ dodal Vozobule.

U PAPÍROVÉ JÍZDENKY UŽ CENY STOUPLY

K úpravě cen jízdného přistoupilo město už na začátku tohoto roku, odkdy zdražilo papírovou jízdenku z 18 na 20 korun. Zdražení předplat-ného plánuje od 1. ledna 2021. „Roční předplatné si kupuji pravidelně a zdražení skoro o 120 korun mi přijde opravdu hodně. Zvlášť s ohle-dem na to, že PMDP před pár lety zrušily předplatné na kalendářní rok, které platilo do půlky ledna, tedy 380 dní. Teď je přesně na 365 dní,“ říká Plzeňanka Jana Lišková.

Nadále platí, že děti do 15 let a osoby nad 70 let jezdí v Plzni zdarma, důchodci za poloviční ceny.