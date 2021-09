Zajímavostí je, že ani poprava odsouzeného zločince nezabránila nenechavcům v okrádání lidí sledujících oběšení - „dlouhoprsťáci, nedbajíce osudu bývalého ‚kolegy,‘ pilně pracovali a hojné žně měli, dosvědčuje to počet občanů, kteří bez hodinek, kapesních šátků atd. domů se navrátili.“

Mrtvé tělo hlídané četníky viselo na šibenici do pěti hodin odpoledne. Po tuto dobu jej okukovaly davy lidí, a pokud můžeme věřit dobovému tisku, celé toto „úděsné divadlo“ sledovalo 50 až 60 tisíc lidí. „Mrtvola byla navečer sejmuta a pohřbena pod šibenicí. Ještě v noci ji však katovi pomocníci přenesli a pochovali na hřbitově u Všech svatých v místě, kde byli pohřbíváni sebevrazi a nekatolíci,“ informovala Fantová.

Janeček byl podle Českého denníku po vyslechnutí rozsudku zcela klidný a jediné, co si vyžádal, byl máz plzeňského. „Poslední hodiny svého života trávil skoro vesele, jen chvilkami byl zasmušilý, vzdor tomu, že požíval piva a také kořalky v hojnosti,“ líčil list. Janeček také hrál karty s dozorcem.

Do Plzně přijel již 7. září a hned ve městě přitahoval pozornost nejrůznějších zvědavců, zejména když popíjel v místní pivnici,“ popsala další pracovnice plzeňského archivu Kateřina Fantová. Doplnila, že k ruce měl Piperger dva pomocníky, z nichž jedním byl jeho nevlastní syn a pozdější pražský mistr popravčí Leopold Wohlschläger.

„Na výkon vyneseného rozsudku byl povolán c. k. popravčí mistr pro obvod zemského soudu v Čechách Jan Piperger, jenž podle Českého lva (tehdejší tisk – pozn. aut.) neodpovídal představám kata. Byl to prý „mladý elegantně oděný muž, příjemného zevnějšku a intelligentní tváře. Vlasy má plavé, kadeřavé.“

„Kumpán Josef Janeček byl odsouzen na doživotí, avšak zemřel krátce po převezení do trestnice. Zbylí členové bandy dostali nižší tresty. Jan se spolu s dalšími pokusil o zmírnění trestu. Janečkův trest byl ale potvrzen vrchním zemským soudem, nejvyšším soudním dvorem a posléze i panovníkem,“ uvedl Metlička.

Dne 26. října 1870 se v horomyslické hospodě podařilo zatknout Josefa Janečka. Janovi se podařilo utéci oknem, ale byl zasažen kulkou. Neskrýval se dlouho, jelikož jeho kumpán během křížového výslechu uvedl, kde by se mohl nacházet. Opravdu byl v udaných místech mezi Tymákovem a Lhůtou nalezen ukrývající se na půdě cihelny.

Uprchlé vězně se dlouho nedařilo dopadnout, přestože na každého byla vypsána odměna 100 zlatých. První zločin, ještě s Františkem Janeczko, spáchali hned v noci po svém útěku. Další směr jejich cesty lemovaly nejrůznější loupeže, přepadení, při kterých neváhali ani zabíjet. Sám Jan Janeček měl zabít tři lidi - vojáka na dovolené, jenž se jim postavil do cesty, muže vezoucího chmel a obchodního příručího s kožemi.

„Jan Janeček byl poprvé odsouzen již 25. září 1869 za zločin loupeže na 18 let, který si měl odsedět spolu se svým příbuzným Josefem Janečkem v Kartouzích na Jičínsku. Z této věznice se jim společně s Františkem Janeczko podařilo 24. dubna 1870 utéct,“ popsal Daniel Metlička z Archivu města Plzně. Doplnil, že po svém útěku se Janečkové spojili se svými kumpány (dohromady osm lidí) a stali se postrachem východních Čech a posléze zejména Plzeňska, kam je jejich útěk zavedl.

Město bylo již od čtvrtka cizinci zblízka i zdaleka přeplněno, okolí plzeňské pak zaplaveno cikány, proti nimž muselo vojsko a četníci vysláni býti! Tak dramaticky popisoval Pražský denník popravu bezcitného dvaatřicetiletého zločince Jana Janečka, která se odehrála 9. září 1871 v Plzni. Poslední veřejnou popravu na území tehdejšího Rakousko-Uherska (nepočítáme-li popravy nacistických zločinců po 2. světové válce), od níž ve středu uplynulo 150 let, si tehdy nenechaly ujít desítky tisíc lidí.

