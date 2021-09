/FOTO/ Nejen Brusel má svoji sochu čurajícího chlapečka. Od soboty je k vidění také u nádraží v Plasích na Plzeňsku. O instalaci panáčka se postarala parta nadšenců.

Oprava a dokončení jezírka s čurajícím chlapečkem v Plasích. | Foto: Vladislav Fejfar

„Již před desítkami let u jezírka v Plasích tento čurající panáček stál, ale pak se ztratil. My jsme ho s kamarády našli a snažili jsme se ho získat. Dali jsme se také do opravy jezírka, které bylo v dezolátním stavu. Svépomocí jsme ho opravili, někdo věnoval finance, někdo přinesl materiál,“ uvedl jeden z nadšenců Vladislav Fejfar.