Hospody a restaurace reagují na nárůst cen surovin a energií. Řada z nich přistoupila ke zdražení piva. Důvodem k navýšení cen je podle hospodských také nedávné zdražení produktů Plzeňského Prazdroje, který od 1. října poprvé po třech letech zdražil i čepovaná piva.

„Tím hlavním spouštěcím mechanismem byl Prazdroj. Spolu s tím jdou ale nahoru i ceny energií. Zdražuje se v podstatě všechno, takže se změnám musíme nějak přizpůsobit,“ řekl Pavel Frána, vedoucí plzeňské restaurace Lokotka.

Od pondělí 4. října platí hosté v této hospodě za půllitr piva i o pět korun víc. „Dlouho jsme nezdražovali, takže jsme to teď vzali jedním vrzem. Snažíme se získávat zpětné vazby od hostů. Zákazníci nám neubyli, chodí jich stále stejně. Musím říct, že jsou rozumní a chápou nás, že jsme ceny museli zvednout,“ uvedl dále vedoucí restaurace v Plzni na Slovanech.

Cenu zlatavého moku upravil od pondělí také plzeňský sportbar Astra. Pivo zdražil o tři koruny. „Po znovuotevření hospod a restaurací jsme nezdražovali. Cenu piva jsme zvedli až od tohoto pondělí, o tři koruny na půllitr,“ potvrdil zaměstnanec lobezského sportbaru.

Do měsíce plánuje zdražení také další plzeňská hospoda Tunel. „Zdražovat určitě budeme v horizontu 14 dnů, maximálně měsíce. Cenu za půllitr desítky Gambrinus zvedneme jen o korunu. Nefiltrovaná a ochucená piva a veškeré pivní speciály zdražíme o tři koruny,“ informoval za hospodu Jiří Gärtner.

„Je to jedno s druhým – jednak podražil Prazdroj, ale zdražily i potraviny a energie. Všechno jde nahoru. Doufáme, že jedno takové zdražení bude stačit a že nebudeme muset zdražovat ještě jednou. V létě nám chodilo hodně zákazníků, to bylo super. Ale nevíme, co čekat na podzim a v zimě, tak uvidíme,“ řekl dále Gärtner.

Hosty podle něj stále více zajímá kvalita piva nežli jeho cena. „Nemyslím si, že návštěvnost hospod bude záviset jen na ceně piva. Zdražení podle mě neodradí štamgasty, ale ani důchodce, kteří mají třeba méně peněz. Za dobrou desítku si snad pořád rádi zaplatí. Hosty zajímá kvalita,“ dodal hospodský z Tunelu.