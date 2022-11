Básniček už napsal tolik, že má za sebou již dvě vydané knížky a nyní dokončuje třetí. „Dělá mi to obrovskou radost, splnil se mi můj největší sen. Pomáhat tam, kde je to potřeba. Vždy totiž napíšu knihu, vydám ji a nabídnu, kdo by měl o ni zájem, a pak výtěžek rozdělím a opět pošlu dětem do nemocnic,“ řekl Volf, kterého zpětné reakce malých čtenářů i jejich rodičů velmi těší. „Je to příjemný pocit, mám z toho obrovskou radost, že pomáhám tam, kde je to potřeba. Kde není zdraví, tak není nic,“ poznamenal Volf.

Nedávno se stal také součástí spolku Žichovičtí rytíři, který se rovněž rozhodl pomáhat a v říjnu uspořádal první charitativní akci na Rabí. Tam se jim pro onkologicky nemocné děti z Fakultní nemocnice Motol podařilo vybrat 41 250 Kč. Dle Volfa mají už nyní v plánu další akce. „Vzniklo to náhodou, protože rytíři už chtěli akci udělat v roce 2020, ale přišel covid a vše zhatil. Já jsem jim nabídl spolupráci, slovo dalo slovo a vše se podařilo. Příští rok chystáme na Den dětí udělat rytířskou akci v onkologickém centru v Plzni a tím nekončíme,“ sdělil Volf, který je rád, že je součástí tohoto spolku. (dl)