Právě těm se letos Správa Národního parku Šumava bude věnovat v rámci „Roku šumavských luk“. Využije přitom i pomoc dobrovolníků, kteří budou likvidovat nežádoucí invazivní rostliny, zejména lupinu mnoholistou.

Louky a pastviny zaujímají jen zhruba 8 procent rozlohy celého národního parku. I tak jsou velmi významným biotopem, na který jsou navázány rostliny i živočichové. Přirozené zarůstání nálety se však stává problémem pro většinu z nich, lidské zásahy na loukách a pastvinách jsou proto podle vedení NP Šumava nezbytné. Typickým případem je jeden z nejohroženějších druhů střední Evropy, kriticky ohrožený rozchodník huňatý. Je to 5-20 cm vysoký, světlomilný, konkurenčně velmi slabý druh. To znamená, že mu vadí přerůstání jinými druhy rostlin nebo mechů. „Nejraději roste na rašelinných loukách či prameništích. Nejvíce ohrožen je odvodňováním, zánikem tradičního hospodaření. Historicky se v Česku vyskytoval na více než 300 lokalitách. V současné době existují už jen čtyři místa výskytu, z toho dvě jsou na území NP Šumava. Jedna v blízkosti Srní a jedna v blízkosti Borových Lad,“ popsala krajinná ekoložka NP Šumava Romana Roučková. Doplnila, že o lokalitu u Borových Lad se už pečuje několik let, pomohlo ruční sečení.

I další druhy jsou podle vedení NP Šumava výrazně ovlivňovány způsobem, jakým se na loukách nebo pastvinách hospodaří. „Typickým příkladem je chřástal polní. Pták, který se na jaře vrací ze svých zimovišť z teplých krajin, potřebuje pro svůj život vysokou trávu. Proto je na loukách, kde se chřástal vyskytuje, seč i pastva možná až po 15. srpnu,“ doplnil ornitolog NP Šumava Aleš Vondrka.