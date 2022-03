Kategorie byly rozděleny na jezdce s lyžemi bez hran nebo s hranami. A jak už bylo sděleno, byly k vidění různé jízdy, jedny bezchybné a rychlé a někteří měli co dělat, aby se na lyžích udrželi a dojeli. Ale všichni jízdy dokončili s úsměvem.

Emil Kintzl je legenda a o tom svědčí i fakt, že na závody do Kašperských Hor zamířili i závodníci z větších dálek. „Těším se moc, hlavně na Emila, protože jeho vitalita a věk 88 let, to je pecka. Jezdíme na podobné akce pravidelně, i když tady jsme poprvé. Jezdíme na Pancíř, do Smržovky a do Krkonoš. Přivedla mě k tomu návštěva muzea lyžování v Harrachově, tam jsme viděli jasanky, tak jsem si je sehnali a už pět let lyžujeme. Je hodně těžké se na nich naučit. I když je člověk lyžař, tak je to podstatný rozdíl a ještě bez hran, to je obrovský rozdíl,“ řekl Michal Fronk, který přijel z Domažlic s kamarádem Klausem Eckertem z Furth im Waldu.

