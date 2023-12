Oživený betlém v podání divadelního spolku Divoch, hudební vystoupení žáků ze Základní školy Mánesova a vánoční písně se skupinou Wyjou. Takový byl podvečer v kině Slávia ve Stříbře v úterý 12. prosince.

Oživený betlém v podání divadelního spolku Divoch a hudební vystoupení malých zpěváčků ze ZŠ Mánesova a skupiny Wyjou v kině Slavia ve Stříbře. | Foto: Laco Kajaba

Zastavit se a užít si chvíle pohody a zábavy v adventním čase vyrazili lidé do kina Slavia ve Stříbře. Pohodlně usazeni v sedačkách se zaposlouchali do hudebního vystoupení, které společně s učitelkou Blankou Červenou nacvičili žáci ze Základní školy Mánesova. Na sváteční atmosféře přidal oživený betlém v podání populárního stříbrského divadelního spolku Divoch. Závěr vydařeného večera patřil country skupině Wyjou. Vánoční písně si s ní zazpívali nejen malí zpěváčci ze školního souboru, ale i většina z přítomných posluchačů, kterých se sešlo kolem stovky. „Děti měly nacvičené nové písničky a bylo to moc hezké. Navíc je úžasně doprovodila na kytaru a housle paní Kastlová,“ pochválila školní vystoupení Štěpánka Svobodová.

Koledy s Deníkem zpívali i lidé v Konstantinových Lázních.