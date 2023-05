Renata Kastnerová, rodačka z Klatovska a nyní obyvatelka Plzně, žila do svých 27 let život běžné mladé aktivní ženy. Jenže pak jí musely být kvůli zákeřné nemoci amputovány obě nohy pod koleny.

Renata Kastnerová se s osudem pere statečně | Video: Veronika Němcová

Nezabalila to a i s protézami se snažila žít co nejaktivněji. Vloni ke konci roku ale přišla další rána. Po prodělané mozkové příhodě ochrnula na pravou polovinu těla a ztratila řeč. Teď se učí znovu chodit i mluvit. Je to bojovnice, ale na nákladné rehabilitace, které pojišťovny neproplácejí, potřebuje finance, jichž se nedostává. Její kamarádka Vladimíra Kolomazníková proto založila sbírku.

Renatu, která pochází z Miletic na Klatovsku, prodělala v roce 2017 akutní meningokokovou sepsi s četnými komplikacemi. Důsledkem rozsáhlé infekce bylo chronické onemocnění ledvin s následnou transplantací a současně amputace obou dolních končetin pod kolenem. Dívka, jíž nohy nahradily protézy, se postavila osudu čelem. „Neexistuje pro mě, že něco nejde. I přes handicap, který mi do života vstoupil, je vždy možnost najít způsob, jak pokračovat ve svém snu. Nesmím se ale vzdávat. Chce to teď trpělivost, někdy mnohem více. Vždy se najde nějaký způsob, ačkoli je jiný, než na který jsem byla zvyklá. Ale našel se,“ řekla Renata Deníku v roce 2020.

„Renča svůj boj nevzdala a nabyla novou svobodu. Svojí tvrdohlavostí a bojovností se vrátila zpět do života s nadějí v lepší dny. Jako milovník sportu se vrhla na tréninky boxu a hokejbalu, ježdění na čtyřkolkách a v zimě na výcvik potápění. Nejraději však tráví čas se svou fenkou Lili, která se jí stala věrnou kamarádkou a společnicí. Získala práci v chráněné dílně jako pomocná síla a začala žít sama v bytovém domě v Plzni,“ potvrdila Kolomazníková.

Jenže pak statečné ženě a jejím blízkým zasadil osud další ránu. V prosinci 2022 prodělala cévní mozkovou příhodu, jejímž následkem bylo ochrnutí na celou pravou část těla a globální afázie – ztráta řeči. Ale opět bojuje a dělá vše pro to, aby byla samostatná. „Teď se dcera vrátila z rehabilitace v Kladrubech. Je ve svém bytě v Plzni, ale velmi často tam s ní musí někdo být, potřebuje pomoc, byť se velmi snaží,“ řekla Deníku Renatina maminka Miroslava Kastnerová.

„Renča se z větší části pohybuje na vozíčku, ale snaží se chodit, byť samozřejmě s dopomocí, ať již do někoho zavěšená nebo s pomocí hůlky. Ale nechce být na vozíku stoprocentně závislá. A učí se znovu mluvit, to je naše největší bojová výzva, stejně jako vrátit hybnost pravé ruce,“ dodala maminka mladé bojovnice.

Sbírku najdete na internetové platformě Donio pod názvem Renče pro snazší život. Vybrané peníze budou použity na další formy rehabilitace, fyzioterapii, ergoterapii, logopedii či na běžné výdaje, týkající se domácnosti, popřípadě na úpravy bytu tak, aby byly přizpůsobeny Renčiným potřebám. Vítaná je každá pomoc, byť malá. „Bez kapek by nebylo moře,“ uzavřela Miroslava Kastnerová.