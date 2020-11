Jak informoval server zdopravy.cz, na D5 na Tachovsku končí většina dopravních omezení, se kterými se museli řidiči vyrovnat. Silničáři budou v příštích dnech už jen dodělávat asfalty na přejezdech a plot kolem dálnice. Opravoval se úsek mezi kilometry 124,5 až 135,35, práce prováděly společnosti Strabag a Eurovia. Prvně jmenovaná na facebooku uvedla, že špatný stav cementobetonového krytu vyžadoval rekonstrukci, a to včetně dvou mostních objektů. Hodnota zakázky je podle smlouvy 467 milionů korun bez DPH.

Podle zdopravy.cz je dálnice D5 příkladem změněného přístupu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k údržbě dálniční sítě. Cílem je této změny je předcházet stavu, do kterého se dostala dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, která se kvůli zanedbané údržbě v rámci modernizace už několik let fakticky staví znovu, přičemž podobně dlouhé úseky vycházejí na miliardy korun.

Uvedený úsek D5 byl uveden do provozu v roce 1997 a ŘSD přistoupilo k jeho obnově kvůli zjištěným vadám. Jde už o druhou podobnou opravu D5 za Plzní směrem k hranicím. „Chceme tímto systémem udělat jeden úsek ročně, příští rok se práce přesunou na příhraniční úsek k Rozvadovu,“ uvedl vedoucí odboru správy dálnic ŘSD Jan Hoření. U Rozvadova by práce měly začít v dubnu. ŘSD opravy plánuje zhruba na deset let, přičemž každý rok by se mělo rekonstruovat deset kilometrů. „Podobně sledujeme i další dálnice, i když jsou třeba mladší,“ dodal Hoření a jako příklady uvedl D3 a D8.

Ke konci spěje také oprava pravého pásu dálnice mezi Rokycany a Mýtem od kilometru 48,0 po 61,8. "Ve skoro dvanáctikilometrovém úseku probíhaly od letošního května stavební úpravy na vozovce, které omezovaly průjezd tímto místem. Součástí opravy byla kompletní obnova vozovky v pravém pásu dálnice a výměna zádržného systému," uvedl server zdopravy.cz s tím, že opraveny byly rovněž mosty a šachtice.

V celé uvedené délce bylo také obnoveno kabelové vedení a celkově byl zrekonstruován středový dělící pás, který dostal nová svodidla.

O víkendu se začínají odstraňovat dopravně inženýrská opatření, což by mělo trvat do úterý 10. listopadu. Od středy by měl tento úsek být průjezdný bez větších omezení.

Opravu prováděly stejné firmy jako výše uvedený úsek na Tachovsku, které ji vysoutěžily ve výběrovém řízení s cenou 484 milionů korun bez DPH.