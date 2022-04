„Vůbec nepamatujeme, že by byl někdy sníh na odemykání Otavy, na Lužnici jsme to již zažili, to tam byla asi dvacet centimetrů. Před týdnem to bylo na krátký rukáv a teď chumelí a máme to spíše na pláštěnku a vaťák, Voda je ale nádherná. Uvidíme, kam až pojedeme, do Žichovic určitě, možná až do Horažďovic,“ řekl za pořadatele Václav Slavík.