Najít volné místo pro auto bylo poměrně těžké na Modravě, která byla plná cyklistů i pěších turistů. Využili slunného dne a vyrazili do přírody. "Řekla bych, že poslední víkendy je krásnější počasí než někdy během léta. Takže odjet někam na výlet je jasná volba. Musíme si ještě užívat slunce, než napadne sníh. Ale popravdě mě překvapilo, že je zde pořád tak plno," řekla jedna z turistek Gabriela Dolejší.

Slunečné počasí, které panovalo v sobotu, lákalo k výletům. To bylo patrné i na Šumavě, kde byla parkoviště plná.

