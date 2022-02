„Bohužel se navyšování cen dotklo i našeho města, když nám skončil dodavatel. Museli jsme tak přikročit ke zvýšení záloh na topení, a to o 100%,“ řekl starosta Horažďovic Michael Forman s tím, že se navýšení záloh kromě bytů razantně podepsalo také v aquaparku, kde stouply zálohy o 120%, stejně tak stouply i náklady ve školách a školkách. Zvyšování záloh by se mohlo podepsat i na vstupném do bazénu. „Zatím cenu nenavýšíme, i když nám náklady rapidně stouply, ale uvidíme v dubnu,“ dodal Forman, kdy dodal, že neustále sledují situaci a počítají s tím, že se jim podaří získat lepší ceny.