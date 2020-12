Nemocnice a zdravotnická zařízení v Plzeňském kraji začaly zdarma testovat antigenními testy. Zájem je enormní. Termíny do Vánoc jsou již téměř zaplněné. Zařízení přidávají nové termíny nebo o navýšeních kapacit přemýšlejí.

Velký zájem zaznamenaly Nemocnice Plzeňského kraje. „Už v průběhu prosince jsme na základě četných dotazů na infolinkách tušili, že zejména v předvánočních termínech bude o vyšetření velký zájem a to se skutečně potvrdilo. Rezervační systém jsme spustili v pondělí 14. prosince a už v úterý ráno jsme měli termíny od 18. do 23. prosince až z 95 procent obsazené, to znamená, že se za necelý den zarezervovalo několik stovek lidí,“ zhodnotil mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška s tím, že během úterý jsme přidávali nové volné termíny, které se ale dál rychle plnily. „Všechny krajské nemocnice proto plánují, že ještě v tomto týdnu dál navýší kapacity objednávek na odběry jak na období před Vánoci, tak během nich,“ řekl mluvčí.

Domažlická nemocnice přidala během středy přes 200 nových termínů, konkrétně na 21., 23. a 26. prosince. „Stodská nemocnice přidá do Vánoc obdobné množství, když rozšíří odběry na všechny pracovní dny a na více hodin, včetně 25. prosince,“ doplnil.

Lidé to podle Kokošky vysvětlují tím, že během svátků se budou setkávat se svými blízkými, nebo s lidmi v rizikových skupinách. „Vnímáme už i zájem přeshraničních pracovníků, kteří se budou po svátcích vracet za prací. Tyto zájemce ale upozorňujeme, že bezplatné testování se vztahuje pouze na účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR a že potvrzení o výsledku testu vydáváme výhradně v češtině,“ uzavřel.

Obdobná situace panuje také v nemocnici Privamed v Plzni. „Zájem je obrovský. Termíny máme obsazené až do 4. ledna,“ sdělila za nemocnici ředitelka ošetřovatelské péče Jana Vyoralová.