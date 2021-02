„Sezona už se rozhodně dohonit nedá. Pořád ještě doufám, že budeme moci otevřít. Zatím jsme ještě ztráty nepočítali, na to je čas, nyní se řeší věci existenčního charakteru. A také problémy se zaměstnanci, protože když jich máte většinu sezonních a slibujete jim práci, kterou jim nemůžete dát, tak je to problém,“ řekl za provozovatele železnorudského areálu Špičák Jan Kasík.

OTEVŘOU JEŠTĚ?

Představu, jak by mohli fungovat, nemají. „Vláda to striktně zakázala a jakékoliv návrhy ze strany asociace horských středisek nebyly přijaty. Jsme připraveni na různé scénáře, ale nemáme vůbec potuchu, co by mohlo nastat,“ uvedl Kasík.

Očekávají také finanční kompenzaci od státu, ale ta je prý zatím v nedohlednu. „V Čechách to funguje tak, že napřed něco zakážou a pak začnou teprve jednat, zda bude nějaký kompenzační program a jaký. Veškeré věci, co si přečteme v médiích, co vypouštějí politici, jsou nějaké sliby. Je ve všem obrovské zpoždění, v tuhle chvíli vše platíme ze svého,“ poukázal na další problém Kasík s tím, že letos se jezdilo jen několik dní. Na Špičáku investovali mnoho peněz do příprav, ale nic se jim nevrátilo.

Areál je dle jeho slov plně připraven na případné otevření a co se týče sněhových podmínek, je ve stavu, ve kterém nebyl zhruba deset let. Sníh na sjezdovkách si i přes zákazy užívají sáňkaři či bobující. Pro ně je přitom připraven svah pod hotelem Sirotek.

V NÝRSKU TO ODPÍSKALI

Zcela nulovou a nejhorší sezonu zažívá lyžařský areál v Nýrsku, který kvůli opatřením nemohl otevřít ani na jeden den, i když podmínky byly skvělé. Nyní už vše vzdali. „Udělali jsme radost bobistům a sáňkařům, a tím to skončilo. Mrzí nás to, protože chodilo spoustu lidí, sněhové podmínky byly vynikající. Mohlo jít o skvělou sezonu, připraveni jsme bylo dobře. Byl přírodní sníh i jsme zasněžovali, ale to už jsme stopli, protože bylo vše nejisté. Pro nás už je letošní sezona ukončena. Odpadly kurzy, výcviky, různé akce a podobně,“ řekl Deníku provozovatel nýrského areálu Milan Koryťák s tím, že ztráty nepočítali, ale stejně jako na Špičáku očekávají kompenzaci od státu.