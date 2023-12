Na téma ohňostrojů se každoročně s blížícím se koncem roku pravidelně rozběhne mnoho vášnivých debat. Někteří lidé se světelnou show i s výbuchy jednou za rok rádi potěší, jiní jsou striktně proti, neb zvukové efekty vyděsí jejich zvířecí mazlíčky a důvodů, proč o ně nestojí, se najde více. Nabízí se varianta tzv. tichých ohňostrojů, které vydávají pouze zvuk při výmetu, na obloze se pak světlice rozzáří v tichosti. Ty jsou však dražší a nelze je vždy použít. Deník zjišťoval, jak to letos bude se silvestrovskými nebo novoročními ohňostroji na Tachovsku.

Světelná show nadchla domácí i přespolní. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Příchod nového roku oslaví bez sváteční pyrotechnické show v Tachově, Boru či Černošíně. Naposledy vstoupí tradičním ohňostrojem do nového roku v Chodové Plané. Světlice zde vyletí do vzduchu půl hodiny poté, co hodiny odbijí konec roku 2023. „Tentokrát snad občany potěší ještě klasický ohňostroj s výbuchy, v budoucnu už počítáme s videomappingem nebo ohnivou show,“ uvedl Luboš Hlačík, starosta městysu. Právě novoroční ohnivou show přivítají rok 2024 v Plané na náměstí u Kinanekina. V 18 hodin se s ní představí umělecký soubor Blackout Paradox.

Přehlídka kontrolované zábavní pyrotechniky vypukne 1. ledna v 17 hodin tradičně na náměstí ve Stříbře. „Ohňostroj bude tradiční, tichý ohňostroj v podmínkách našeho města není z důvodu bezpečnosti vhodný. Dle dodavatele je třeba tichý ohňostroj odpalovat z výšky, aby nedošlo k ohrožení majetku a osob. Obyvatelé ve městě jsou na novoroční světelnou show zvyklí a stojí o ni. Problém není jedenkrát za rok ohňostroj města, o který lidé na rozdíl od videomappingu stojí. Problém jsou nekontrolované ohňostroje, které odpalují lidé od silvestra do Nového roku,“ říká Karel Lukeš, místostarosta města Stříbro.

Koledy s Deníkem zpívali i lidé v Konstantinových Lázních

„Na novoroční ohňostroj se každý rok moc těším. Je to příležitost potkat známé, připít si novoročním punčem. Ohňostroj je tady u nás ve Stříbře vždy nádherný. Vůbec organizované ohňostroje jsou krásné, jsou hlášené dopředu a lidé na ně mohou svoje mazlíky připravit. Trvají pár minut. Ale velmi mi vadí, když při silvestru si každý jde bouchnout svoji petardu. Začíná to často už v 17 hodin a končí většinou až po druhé ranní,“ vyjádřila svůj názor Jana Miltová ze Stříbra. „Ohňostroj jsem vždy měla ráda, ale postupem času se můj názor mění. Hlavně s ohledem na zvířata. Máme doma několik psů. Ti se sice vysloveně nebojí, ale velké rány jim vadí, proto jsme vždy s nimi. Znám ale i psy kamarádů, kteří z toho mají opravdu trauma. A to nemluvím o venkovních psech, kočkách a dalších zvířatech, co musí prožívat. On jeden ohňostroj by se dal vydržet, ale to, že bouchají petardy a ohňostroje už od odpoledne až do noci, to je strašné. Ale bohužel tohle je o lidech,“ říká Jana Kožnarová ze Stříbra.

Chvíli poté, co skončí pyrotechnická show ve Stříbře, vypukne další v Kladrubech, kam každoročně přejíždí mnoho stříbrských obyvatel užít si další dávku světelných efektů a připojují se i obyvatelé z okolních obcí. Tam začíná ohňostroj na Nový rok v 18 hodin. „Bude se stejným průběhem jako dosud, tradiční ohňostroj se zvukovými efekty za zvuků hudby,“ uvedla Hana Floriánová, starostka Kladrub.