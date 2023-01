Vše začalo tím, že se 32letá žena na sociálních sítích domluvila s osmatřicetiletým mužem, že spolu prožijí intimní chvíle v privátní sauně v Plzni. „Tam si v úterý ve čtyři hodiny ráno sjednali skutečně schůzku. Žena však měla jiný úmysl, dopředu naplánovala se dvěma dalšími muži ve věku 32 a 34 let fyzické napadení a krádež osobních věcí jejího společníka. V sauně muže rozptylovala a v nestřežený okamžik poslala zprávu svým komplicům, aby na místo přišli. Poškozeného, zcela neošaceného, poslala otevřít dveře a v tom okamžiku do pokoje vtrhl muž s tonfou a začal ho fyzicky napadat. Když se poškozený začal bránit, přispěchal na pomoc druhý komplic,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Doplnila, že žena mezitím sebrala peníze, peněženku, mobil, parfém a oblečení návštěvníka a z bytu se dali na útěk. Nešťastník se je snažil dohonit, i přesto, že byl stále zcela bez oděvu. „Tuto honičku oznámili náhodní svědci na tísňovou linku. Po příjezdu na místo policisté zadrželi 34letého muže a začali pátrat po dalších dvou osobách, které vypátrali a umístili do policejní cely,“ doplnila Brožová.

Byli obviněni z loupeže a z cely předběžného zadržení putovali všichni tři rovnou do cely ve vězení. Ženu a staršího z výtečníků poslal soud do vazby, mladší obviněný byl rovnou dodán do výkonu trestu odnětí svobody pro dřívější majetkovou trestnou činnost.