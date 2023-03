Italské Lignano, kde se konal plavecký závod světové série WPS Lignano Sabbiadoro 2023, bylo o uplynulém prodlouženém víkendu svědkem neskutečného výkonu nevidomého plavce Davida Kratochvíla z Tachova.

Dva světové rekordy a potřebné limity na mistrovství světa a olympiádu si David vyplaval v italském Lignanu. | Foto: rodina Kratochvílova

Kromě toho, že se stal dvojnásobným světovým rekordmanem, má nyní splněné již všechny limity na Mistrovství světa v Manchesteru 2023. Tohoto závodu se zúčastnil i s dalším cílem, a sice splnit limity na Letní paralympijské hry v Paříži 2024, což se mu také podařilo.

Kvůli svému hendikepu potřebuje David v průběhu závodu pomoc svého trenéra. Ta spočívá v jemném poklepu hůlkou na hlavu ve chvíli, kdy se David blíží na konec bazénu. O svých výsledcích se dozví vždy až v okamžiku, kdy vyleze z vody a vyslechne si informace z trenérových úst. Průběh závodů v Itálii přinesl celé rodině Kratochvílových velké překvapení a obrovskou radost.

Hned dvakrát se opakoval scénář, o jakém se může zdát i mnohému z řad nehendikepovaných sportovců. Jemné klepnutí hůlkou do hlavy, poslední dvě máchnutí pažemi naznak a je to tady. David Kratochvíl z Tachova se v Itálii stává novým světovým rekordmanem, a to hned ve dvou disciplínách. Nejrychlejším na světě se stal v plavání 200 m a 50 m znak.

Sympatický student tachovského gymnázia domů do Tachova veze tři zlaté a dvě stříbrné medaile. Ty zároveň znamenají čtyři splněné A limity a jeden B limit, které mu tak otvírají cestu k nominaci na paralympiádu 2024 v Paříži. Plaveckého klání v Itálii se zúčastnilo více než 400 sportovců ze 44 zemí včetně reprezentačního týmu paraplavců z ČR, kam David patří.

„Je to neuvěřitelná radost a úleva, že se mi podařilo splnit požadované limity,“ raduje se plavec.

„Byl to krásný a nezapomenutelný pocit, když Davidovi aplaudovali diváci i ostatní závodníci. Dva světové rekordy jsou v tuto chvíli pomyslnou třešničkou na dortu za všechnu jeho dřinu a odříkání,“ usmívá se Davidova maminka Stanislava Kratochvílová.