„Od této chvíle tak mají budoucí osud nemocnice zcela v rukou zastupitelé města Sušice. Ti buďto smlouvu schválí a potvrdí, že mají zájem na tom, aby od 1. ledna 2025 převzala provoz nemocnice společnost, jejímž jediným společníkem je Plzeňský kraj, anebo ji ponechají dál v současném stavu,“ sdělil tehdy k rozhodnutí zastupitelstva hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a upřesnil, že takovouto společností by byla buďto Klatovská nemocnice a. s. či nová společnost, kterou by Plzeňský kraj za tímto účelem založil. Tím by se Sušická nemocnice zařadila do sítě krajských nemocnic.

Záměr o převzetí nemocnice v Sušici a zajištění poskytování zdravotních služeb v jejím areálu krajští zastupitelé schválili s podmínkou, že město Sušice bezúplatně převede (daruje) Plzeňskému kraji movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města Sušice, a ve kterém je provozována nemocnice. Jeho hodnota je odhadována na zhruba půl miliardy korun. Město preferovalo bezúplatný dlouhodobý pronájem a provozování Nemocnice Sušice a tím její začlenění do systému nemocnic Plzeňského kraje, a to na dobu 40 let, s možností prodloužení doby nájmu.

Nyní se na jednání zastupitelstva města Sušice dostal bod schválení návrhu smlouvy ohledně převodu nemocnice pod Plzeňský kraj. Návrh projednala rada města, která nedoporučila jeho schválení. „Tato smlouva, jak je postavená, myslím, že není adekvátní, nemá žádné přidané hodnoty, spíše naopak. Rizikové je také to, že budou krajské volby na podzim a může se stát, že nové vedení nebude souhlasit s tím, co schválilo současné vedení,“ řekl starosta města Petr Mottl, který poukázal na bezúplatný převod půlmiliardového majetku kraji.

Zastupitelka Milena Stárková připomněla, že Plzeňský kraj podal dvě nabídky již v roce 2015, ale tehdy město dalo přednost soukromníkovi. „Smlouvu s Plzeňským krajem podpořím. Mám stále stejný názor, že jediný, kdo Sušici může pomoci, je Klatovská nemocnice. A to především k tomu, aby zde byla zachována primární péče,“ uvedla Stárková.

Pro schválení byla také zastupitelka Jitka Kroupová. „Jednatelé nemocnice slibují a plánují. Ale já jsem již ztratila důvěru v to, že nemocnici povede lépe město než kraj. Smlouvu o převodu tak podpořím,“ sdělila Kroupová.

Koaličním zastupitelům se naopak smlouva zdála nedostatečná, bez záruk a především šlo o již zmiňované darování majetku. Návrh smlouvy s Plzeňským krajem tak nebyl schválen, pro hlasovalo 10 zastupitelů, proti 9 a dva se zdrželi.