Už příští rok se přestěhuje dialýza a nefrologická ambulance ze staré budovy bývalé interny, kterou využívá z větší části jako depozitář klatovské muzeum. Pro tato pracoviště vzniknou přestavbou starých garáží a nevyužívané spalovny odpadu nové prostory v těsné blízkosti monobloku. „V současné době je připraven projekt, stavba má platné stavební povolení a Plzeňský kraj schválil na výstavbu přes 60 milionů korun včetně zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. Měly by začít v druhém pololetí,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

NOVÉ KŘÍDLO A URGENT

Dalším investičním záměrem v Klatovské nemocnici je výstavba nového křídla monobloku, s níž souvisí i vybudování moderního pracoviště urgentního příjmu přímo v monobloku. Rada Plzeňského kraje nyní schválila navýšení částky ve výši čtyři miliony Kč na zpracování projektové dokumentace obou investic. Jde o dva projekty, které ale spolu úzce souvisí, nelze je proto od sebe oddělit. „Celková částka na vypracování stavebního projektu tak činí 18,52 milionu korun. Prodloužen byl i termín jejich dokončení až do roku 2024,“ informoval náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Nový urgentní příjem má vzniknout v rámci monobloku v návaznosti na zadní vchod. Nové křídlo pak západně od monobloku. „I když jde o dvě lokace, tak stavby i péče v nich na sebe přímo navazují. Jde o jeden projekt, který umožní zefektivnit péči o pacienty v ohrožení života, ale také významně rozšíří lůžkovou péči a přiblíží k sobě některá spolupracující oddělení a v neposlední řadě zlepší zázemí pro stávající i nový personál,“ popsal ředitel Klatovské nemocnice Jiří Zeithaml.

Nové křídlo monobloku by mělo mít sedm podlaží. Do suterénu se přesunou biochemická a mikrobiologická laboratoř, v přízemí budou ambulance a infúzní stacionář. V nadzemních patrech pak vzniknou nové lůžkové stanice pro interní oddělení, ortopedii včetně návazných lůžek rehabilitačního oddělení a do přístavby monobloku se přestěhuje z vůbec nejstarší budovy areálu následná, resp. dlouhodobá, ošetřovatelská intenzivní péče (NIP, DIOP). „V nejvyšším poschodí pak bude provozní zázemí a zázemí pro personál. Celá přístavba bude propojena s monoblokem a nové lůžkové stanice budou navazovat na současná pracoviště jednotlivých oddělení a samozřejmě i na trakt operačních sálů. Nemocnice přístavbou navýší počet akutních lůžek,“ doplnil ředitel nemocnice.

PAVILON PSYCHIATRIE A PARKOVIŠTĚ

Nemocnice plánuje také postavit nový pavilon psychiatrické péče. „Stavbu zamýšlíme v horní části areálu vedle pavilonu sociálních lůžek. Šlo by o dvoupodlažní objekt, kdy ve spodním podlaží budou ambulance, sklady, lékařské pokoje, kanceláře a technické zázemí a v horním patře lůžkové oddělení, které bude z části uzavřené,“ popsal stavbu vedoucí technického oddělení Klatovské nemocnice Václav Jakl.

Nyní už je také jasné, že je v plánu demolice bývalé rehabilitace. Na tomto místě pak bude vybudováno parkoviště pro více než 30 vozidel.

