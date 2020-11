/FOTO/ Do školní lavice se první zářijový den posadila ve vesničce nedaleko Rokycan sedmiletá Natálka. Její příběh nadále vzbuzuje obrovské emoce.

Statečné děvčátko z vesnice nedaleko Rokycan utrpělo rozsáhlé popáleniny loni v létě na konci příměstského tábora | Foto: archiv rodiny

Loni v srpnu, pár minut před koncem příměstského tábora v Rokycanech, došlo při chemickém pokusu k popálení tří dětí. Právě Natálka to odnesla nejvíc. Nastal boj o její život. Zasaženo bylo 43 procent těla, ale za pomoci lékařů a personálu v pražské nemocnici i rodinného týmu to děvčátko zvládlo. Za cenu dlouhotrvajících a v některých případech nevratných poranění. „Pohled na vlastní dítě, ze kterého vede patnáct různých hadiček, napojených na neuvěřitelný aparát kontrolující a zajišťující životní funkce, to nechce zažít žádný rodič,“ jen nerada se vrací k podzimu 2019 Natálčina maminka.