Nejvíce postiženými okresy regionu jsou nyní Plzeň-město a také Plzeň-jih. V kraji bylo ke včerejšímu dni evidováno 16 047 případů nákazy koronavirem. Přesto ale podle šéfa krajských hygieniků Petra Pazdiory nyní už není zaznamenáván tak explozivní nárůst jako v uplynulých týdnech. O několik desetin procenta také klesl počet nakažených ve věku 65+. Stále je ale vysoké procento pozitivně testovaných ve vztahu k počtu provedených testů, a to nad 30 procent. Každý den se počet provedených testů v kraji pohybuje mezi 1 800 až 3 000 testy.

„Rád bych v této souvislosti vyzdvihl Plzeňský kraj a poděkoval všem, kteří se na odběrech podílejí. Jedná se o čekací dobu na provedení testu, která je v našem kraji do druhého dne nebo test provedeme dokonce týž den. Ve srovnání s jinými kraji jsme v tomto jedineční, a to je zejména díky ochotě všech subjektů, které se na odběrech podílejí. Ať už jsou to stacionární odběrová místa, mobilní týmy nebo také Bioptická laboratoř, která pro tyto účely také zřídila mobilní odběrový tým. Všem patří velký dík,“ uvedl prof. Petr Pazdiora z KHS. Do pomohci hygienikům se zapojilo velké množství subjektů, studentů ZČU, LF, příslušníků Městské policie, HZS PK, Zdravotního ústavu, Finančního úřadu nebo Magistrátu města Plzně, které KHS zaškolila zejména pro trasování. "Dnes se KHS daří do čtyř dnů obvolat drtivou většinou kontaktů, které přišly do styku s pozitivně testovanou osobou," uvedl Pazdiora.

Kapacity nemocnic v kraji okomentoval Jan Beneš z FN Plzeň, který uvedl, že v současné době je v kraji hospitalizováno 434 pacientů, 38 na JIP a 16 na plicní ventilaci. Kapacity nemocnic jsou navyšovány podle potřeba a zatím dostačují. Příští týden se budou kapacity dále navyšovat, přičemž v krajských nemocnicích už budou na hranici zejména kvůli personálnímu zajištění. FN Plzeň podle Beneše zvládne kapacitně dále navyšovat ještě dva týdny.

"Dále se debatovalo nad problematikou umisťování do karantény nebo případně izolace lidí bez domova. Bylo dohodnuto, že KHS připraví pro tuto situaci metodiku a bude celý postup koordinovat se zástupci města Plzně, kteří už mají připravený objekt, kam by lidé bez domova byli umisťováni," uvedla krajský mluvčí Alena Marešová.

Plzeňský kraj zkoordinoval pro sociální a zdravotní zařízení, která si zažádala, výpomoc studentů zdravotnických škol, mediků nebo studentů nelékařských oborů. Díky nim se daří situaci ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče zatím zvládat. Dále kraj spravuje databázi zájemců, kteří chtějí pomáhat, a na základě požadavků těchto zařízení zájemce oslovuje. "Velké poděkování patří všem, kteří se do krajské databáze zaevidovali," doplnila Marešová.

Nadále v regionu fungují vybrané školy a školská zařízení pro děti zaměstnanců vyjmenovaných profesí. Tato zařízení v minulém týdnu zajišťovala péči o cca 112 dětí, tento týden je číslo nižší, cca 49 dětí, protože jsou podzimní prázdniny.