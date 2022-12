Jde o bavorskou tradici, která se připomíná mezi Štědrým dnem a Třemi králi. Součástí akce je představení skupin v maskách čertů, strašidel, čarodějnic a dalších. „Akci se koná opět po dvouleté přestávce. Jde o strašidelné představení doprovázené pyrotechnikou, ohňovými efekty a některé skupiny mají zvonce, jejichž randál je velmi působivý. Tentokrát dorazila necelá padesátka skupin, a to z Bavorska, Rakouska a České republiky,“ řekl za pořadatele Tomáš Eisner, který pochvaloval i počasí, jelikož v uplynulých letech většinou mrzlo a lidé brzy odcházeli, nyní si to mohli díky příznivému počasí užít více.

Podívanou si nenechaly ujít tisíce diváků, kteří se rozprostřeli po náměstí a okolo připravených koridorů, aby si každý z příchozích přišel na své a dobře viděl. Šlo o několikahodinovou show. „Je to zajímavá podívaná, není to krampus show, jako se dělá v Čechách, tady je zajímavé pozorovat různé skupiny. Někteří čerti byli tedy poměrně divocí, ale to k tomu patří. Za mě skvělé,“ pochvaloval Radim Sedláček, který tam zavítal až z Plzně.

