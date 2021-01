Provozovatel areálu Samoty Jaroslav Lučan se s vyjádřením ke spuštění tři sta metrů dlouhého vleku odkázal na právního zástupce areálu Roberta Vargu, který pro Novinky.cz uvedl: „Plně respektujeme usnesení vlády, které zakazuje provoz lanovek a vleků pro veřejnost. Sjezdovka je určena výlučně pro trénink členů svazu lyžařů z úseku alpských disciplín, kteří jsou zároveň registrovanými závodníky z dětských kategorií,“ uvedl Varga.

Provozovatel areálu na Špičáku Vladimír Kasík se na to však dívá jinak a rozhodně ani nic podobného v areálu neplánuje. „Já si nejsem jistý, zda-li je tohle opravdu košér, protože jde o výklad svazu lyžařů. Podle mě jsou sjezdovky zavřené, stejně jako všechna vnější sportoviště, a jsou možné pouze tréninky a závody pro vrcholové sportovce. My tam vrcholové sportovce nemáme. Nemyslím si, že by tohle bylo právně správně. My hlavně připravujeme sjezdovky pro veřejnost, zasněžujeme. Bylo by strašně těžké zajistit bezpečnost, protože lidé jsou neukáznění, přesto že jsou sjezdovky zavřené, jsou plné sáňkujících nebo skialpinistů. Nedokážu si představit, jak bychom dokázali zabezpečit částečný provoz,“ řekl Kasík.

Policisté přijali podnět a případem se zabývali. Věc bude předána příslušnému správnímu orgánu.

Zákaz se netýká jediné lanovky na Železnorudsku, a to na Pancíř.