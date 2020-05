Od pondělí 11. května se mohou studenti vysokých škol účastnit prezenční výuky až v 15 členných skupinách. Na nový režim se připravuje také Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Jednotlivé fakulty či přímo vyučující budou přesné informace o výuce zasílat studentům e-mailem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Plán výuky připravovali v tomto týdnu. Důraz budou klást na prakticky zaměřené předměty, které nelze vyučovat distančním způsobem. Konkrétní náplň a systém, jak bude výuka probíhat, si však stanoví každá fakulta v závislosti na svých prostorových, technických a dalších možnostech. Přesné informace pak získají studenti od své fakulty nebo přímo od vyučujících e-mailem, a to nejpozději tři pracovní dny před konáním dané výuky. Studenti tak nemusejí složitě zjišťovat, kdy mají přijít do školy a které předměty se budou vyučovat. „Nový režim na vysokých školách samozřejmě neznamená, že opět začne standardní výuka. Další zmírnění nám však přineslo nové možnosti a zjednodušilo situaci, abychom studentům mohli poskytnout vhodné podmínky pro splnění jednotlivých předmětů a postup do dalšího ročníku či řádné ukončení studia,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.