Stěžují si především lidé z věkové skupiny nad 35 let, která byla spuštěna na konci května.

„Registrovala jsem se hned po spuštění a stále nemám termín. Kamarádky se registrovali v Plzni nebo ve Stodě a už mají po očkování. Je to hrozné, už také přemýšlím nad tím, že se přeregistruji, protože tady se snad nedočkám. Nechtěla jsem nikam jezdit, protože nevím, jak mi po očkování bude, ale čekat do nekonečně nebudu, myslela jsem, že budu mít hotovo na začátku léta,“ řekla Klatovanka Petra B.

Podle mluvčího Klatovské nemocnice Jiřího Kokošky je klatovské očkovací centrum množstvím podaných dávek čtvrtým až pátým nejvýkonnějším očkovacím místem v Plzeňském kraji, přičemž ta největší očkovací místa jsou v Plzni. „Kapacita očkovacího místa v Klatovech je momentálně 2500 až 3000 podaných dávek týdně. Nemocnice by ji dokázala navýšit až na 4000 dávek, ale pro takové navýšení nedostává dostatečné množství vakcín. I když bychom chtěli a uměli očkovat rychleji, tak bohužel nemůžeme kvůli vakcínám. To je jeden z důvodů, proč se někomu může zdát, že na očkování čeká déle, než se domníval,“ řekl Kokoška.

Druhým důvodem je, že obyvatelé Klatovska jsou, stejně jako například při dárcovství krve, velmi zodpovědní, a o očkování mají velký zájem. „Do registrů se hlásí a zájem o očkování má nadprůměrné množství lidí. A zároveň Klatovy mají ve srovnání s jinými okresními městy, mimo Plzeň, daleko větší spádovost,“ poznamenal Kokoška.

A třetí důvod, který způsobuje prakticky všude prodlužování čekacích lhůt je, že se očkování zpřístupnilo všem věkovým skupinám ve stejné chvíli, kdy bylo zřejmé, že většina vakcín bude muset být použita pro druhé dávky. „Je třeba si uvědomit, že do března se první a druhá vakcína podávaly od sebe 21 dnů. Od dubna to bylo 42 dnů. Čili od druhé poloviny dubna až zhruba do konce května, kdy zároveň rostly dodávky vakcín, se prakticky všechny tyto dodané vakcíny používaly na první dávky a fronty očkovanců se tak velmi rychle odbavovaly, někdy v řádech dnů, někde do dvou tří týdnů. Dnes ale všude v zemi to odbavování front zbrzdilo, protože většina vakcín je používána na druhé dávky,“ vysvětlil Kokoška a uvedl pro ilustraci příklad, že v dubnu a květnu mělo očkovací místo 2000 vakcín, ale z toho jich muselo 1600 použít na druhé dávky.

K 15. červnu bylo v Klatovech zaregistrováno 518 lidí nad 35 let a termín jich mělo 0, lidí nad 40 let pak bylo 69 ve frontě a 343 již s termínem.