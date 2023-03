V šumavských lyžařských areálech vrcholí sezona, některé kvůli nedostatku sněhu musely již zavřít. Tento víkend zpestří vyhledávaná akce Jízda přes louži na Špičáku.

Přejezd přes louži na Špičáku 2022. | Video: Daniela Loudová

Na sjezdovkách šumavského Špičáku stále leží v průměru 40 centimetrů. „Pořád se lyžuje na všech hlavních sjezdovkách z vrcholu Špičáku a nikdo se nemusí obávat čekání na lanovku nebo vleky. Návštěvnost nebyla ani během prázdnin našeho domovského okresu Klatovy moc vysoká, lyžovalo u nás zhruba okolo 1 000 lidí denně,“ řekl k aktuálním podmínkám ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Příštím týdnem také končí poslední turnus jarních prázdnin, což znamená vyvrcholení letošní zimní sezony. Pokud počasí nepředvede opět nějakou zásadní „houpačku“, pojede se v sobotu 11. března oblíbená Jízda přes louži. Sedmnáctý ročník divácké atrakce odstartuje v 15.30 hodin poblíž kiosku U Sekyrek (na dojezdu sjezdovky číslo 2 U Zalomeného). Přihlásit se lze opět pouze online na webu areálu spicak.cz. Od 14 hodin do cca 15 hodin se musí ještě online přihlášení soutěžící zaregistrovat u pořadatelů v prostoru u louže. Počet účastníků je z časových důvodů (závod musí skončit do tmy) omezen na maximálně 50. „Aktuálně už se nám online přihlásilo 48 účastníků, takže jsou už jenom dvě volná místa. Opravdu upozorňuji na to, že bez online přihlášení už nikoho na místě do závodu z kapacitních důvodů pustit nemůžeme,“ upozorňuje za pořadatele ze Ski&Bike Špičák Jan Kasík.

Pojedou se tři kategorie – lyže, snowboard a speciály. Startovné stejně jako divácké vstupné se neplatí.

Senioři se bavili na plese, tanec si střihl i místostarosta s květinářkou

Louži, jinak zhruba 20 metrů dlouhý a 1,3 metru hluboký „bazén“, na Špičáku vyhloubí bagr ve sněhu, jeho dno a boky se pokryjí nepropustnou plachtou a pak se napustí vodou z blízkého horského potoka. Závod má léta jedno neměnné pravidlo - kdo se při přejezdu louže nevykoupe, s jistotou vítězí. Po každém kole se zkracuje délka nájezdu, a kdo jako poslední ve své kategorii spočine na lyžích, snowboardu nebo speciálu na druhém břehu (nebo dojede louží nejdál), je vždy „králem“ nejen louže, ale i špičácké zimní sezony.

Z ostatních areálů na Železnorudsku se ještě jezdí Nad nádražím, na Samotách, Alpalouce a Belvederu. Vydat se můžete i do Kašperských Hor, kde se v sobotu od 10.30 hodin koná sjezd na historických lyžích se vzpomínkou na Emila Kintzla.

Stopy pro běžkaře nejsou kvůli nedostatku sněhu sjízdné.