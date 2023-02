Počasí letošní zimy je jako na houpačce. Start do tohoto týdne po předchozím propršeném víkendu byl teplý a slunečný. O nastávajícím víkendu se má ochladit a mrznout. Mohl by připadnout i nějaký nový sníh. Vrstva sněhu na sjezdovkách ve Ski&Bike Špičák se pohybuje v rozmezí 20 až 60 cm. „Lyžuje se aktuálně na firmu a na všech hlavních sjezdovkách, tedy jedničce Turistické, dvojce U Zalomeného a trojce Slalomové v celé jejich délce. Sníh je během dne měkký, protože teploty jsou nad nulou. Snažíme se při úpravě sjezdovek dělat maximum, co nám počasí dovolí,“ říká k aktuálnímu stavu Jan Kasík ze Ski&Bike Špičák.