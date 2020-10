Nové odběrové místo na testování na onemocnění covid-19 otevřela ve čtvrtek nemocnice Privamed v Plzni.

Místo je určené nejen indikovaným pacientům, ale také samoplátcům. „Nachází se v areálu nemocniceu zadní brány, přístup jez Vinické ulice. Provoz odběrového místa je od pondělí do pátku od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 15:30 hodin,“ informovala tisková mluvčí nemocnice Eva Milerová s tím, že cena pro samoplátce je 2006 korun a lidé musí platit pouze bezkontaktně. „Samoplátce musí předem vyplnit on-line formulář a osobní údaje včetně telefonního čísla nebo e-mailu, kam bude zaslán výsledek,“ dodala mluvčí.