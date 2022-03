„Emila jsem poznal v druhé polovině devadesátých let, kdy jsem si na Šumavě postavil chatu. Usměvavý, charakterní a celoživotní sportovec, prostě rovný a spolehlivý chlap, který to v životě zrovna neměl lehké. Moc rád jsem se s ním stýkal. Jezdil jsem k nim domů na Kašperky a Emil mi vyprávěl, jak začínal na Šumavě a z těch našich setkání vznikla knížka Učitel na Šumavě. To naše přátelství mi pomohlo, když jsem před lety začal natáčet TV seriál Policie Modrava. Často jsem mu zavolal: „Emile, ještě potřebuju neudržovanou chalupu na samotě, a taky starý mlýn…“ Sedli jsme do auta a Emil mi ukazoval šumavské motivy, které bych sám nikdy nenašel. Při tom mi navyprávěl spoustu zajímavostí o Šumavě, kterou dokonale znal,“ zavzpomínal režisér a pokračoval: „Nebo jindy jsme slavili na Vogelsangu u Romana Halbhubera sedmdesátiny Emilovy manželky Nadi. Byl to krásný večer plný hudby a legrace. Emil mi tam už v náladičce recitoval: „Soudruzi, sešli jsme se na schůzi, bysme řešili otázky týkající se docházky. Soudruh Procházka, u něj je špatná docházka, on nechodí na schůze členské a vodí si do bytu ženské…!“ Taky jsme spolu párkrát lyžovali na Lišáku, jeho milovaném svahu, který se mu nakonec stal osudným. Víte, co mi jednou řekl? Jardo, život beru s úsměvem! A tak si budu Emila navždy pamatovat.“