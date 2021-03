Utřít prach, vysát a vytřít. Tak vypadá běžně úklid v domácnostech, ale když je řeč o úklid na zámku, tak jde o dřinu na několik dní a pro několik lidí. V Chudenicích už s pracemi začali.

Přípravy na sezonu na chudenickém zámku. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Přesto, že stále nikdo neví, kdy se hrady a zámky otevřou veřejnosti, panuje tam čilý ruch. Pracovníci se pouští do příprav a úklidů. Nejinak je tomu i na zámku v Chudenicích. Jako každý březen se tam pustili do velkého úklidu před zahájením turistické sezony. Není to nic jednoduchého, mají totiž na úklid čtyřicet místností. "Kromě kanceláří a zázemí pro průvodce jsou přístupné turistům již všechny. Občas už se během mimořádných prohlídek podívají i na půdu. Úklid je práce na dobrých čtrnáct dní pro dva tři lidi. Máme tady například 78,6 metrů koberce, je zde 174 oken, některé dvoudílné, a jen ty se myjí dva dny. Důležitá je údržba podlah. Například podlaha ve velké jídelně je z roku 1776, z borového a ručně opracovávaného dřeva a pochází z přestavby do dnešní podoby. Během sezony se leští dvakrát týdně filcem. Věnuje se jí největší pozornost, protože se musí vždy lesknout, aby vždy návštěvník užasl, když do místnosti vejde," řekl kastelán Ludvík Pouza.