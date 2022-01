„Na místo vyjelo několik hlídek policistů, včetně psovoda, několik jednotek HZS a společně začali propátrávat okolí železniční trati. V daném úseku šlo o složitý terén, neboť železniční trať je na strmých náspech, které jsou porostlé hustými křovinami. I po opakovaném propátrání okolí trati nebyla nalezena žádná osoba,“ popsala policejní mluvčí Eva Červenková. Doplnila, že současně policisté z obvodního oddělení Nepomuk díky osobní a místní znalosti pojali podezření, že by mohlo jít o osobu, která přebývá v nedalekém drážním domku a často si zkracuje cestu po trati. A skutečně v objektu až po několika marných pokusech kontaktovali pětatřicetiletého muže, který byl silně pod vlivem alkoholu. „Dle jeho vyjádření nestačil uskočit před vlakem a ten ho škrtl o levý bok,“ dodala Červenková. Neboť byla obava, že by muž mohl mít vnitřní zranění, na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Nic vážného mu nebylo. „S lehkým zraněním byl transportován do Fakultní nemocnice v Plzni,“ informovala krajská mluvčí záchranky Andrea Divišová.

Jednokolejná trať byla zastavena na několik desítek minut. „Sražený muž je podezřelý ze spáchání přestupku o drahách, za který mu hrozí pokuta až do výše 10 tisíc korun a dále uhrazení nákladů za zastavení provozu železnice,“ uzavřela Červenková.

